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Maan: арабский подросток погиб во время столкновений в Иерусалиме

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото
Maan: арабский подросток погиб во время столкновений в Иерусалиме

Арабский подросток погиб в пятницу, 21 июля, во время столкновений в районе Рас аль-Амуд в Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на источники в системе здравоохранения ПА.

Как пишет агентство, свидетели утверждают, что подростка застрелил израильский поселенец.

Погибший – 17-летний Мухаммед Махмуд Шараф из квартала Сильван.

Полиция Израиля подтверждает, что поступали сообщения о двух пострадавших в ходе беспорядков в Рас аль-Амуд. Один из них скончался в больнице и сразу же был похоронен. Инциденты расследуются.

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