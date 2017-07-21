Maan: арабский подросток погиб во время столкновений в Иерусалиме

Арабский подросток погиб в пятницу, 21 июля, во время столкновений в районе Рас аль-Амуд в Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на источники в системе здравоохранения ПА.

Как пишет агентство, свидетели утверждают, что подростка застрелил израильский поселенец.

Погибший – 17-летний Мухаммед Махмуд Шараф из квартала Сильван.

Полиция Израиля подтверждает, что поступали сообщения о двух пострадавших в ходе беспорядков в Рас аль-Амуд. Один из них скончался в больнице и сразу же был похоронен. Инциденты расследуются.