Прогноз погоды на 21 июля: солнечно, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 21 июля, будет малооблачно. Температура воздуха немного выше, чем вчера.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 19-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – также западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

В субботу погода без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится. В понедельник – дальнейшее повышение температуры.