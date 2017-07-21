Понижен уровень готовности в двух "мобилизованных" батальонах в Иудее и Самарии

После оценки ситуации в Иудее и Самарии командование Центрального военного округа приняло решение понизить уровень готовности в двух батальонах из пяти, в которых накануне были отменены отпуска. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Вместе с тем, источники в службах безопасности сообщили радиостанции, что в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии сохраняется напряженная обстановка, и поэтому военнослужащим отдан приказ находиться в постоянной готовности на случай распространения массовых беспорядков по всей Иудее и Самарии.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение дня 21 июля беспорядки были зафиксированы в нескольких районах Иудеи и Самарии. В столкновениях с полицией приняли участие несколько тысяч арабов. Были задержаны 17 нарушителей правопорядка. Пять человек были задержаны в районе Хеврона, девять - в районе КПП "Ницаней Шалом", один - возле арабской деревни Аната, один - в Абу-Дисе и еще один - в Бейт-Умаре.