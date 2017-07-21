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В Израиле

Понижен уровень готовности в двух "мобилизованных" батальонах в Иудее и Самарии

время публикации: 19:18 | последнее обновление: 19:27 блог версия для печати фото
Понижен уровень готовности в двух из пяти "мобилизованных" батальонов в Иудее и Самарии

После оценки ситуации в Иудее и Самарии командование Центрального военного округа приняло решение понизить уровень готовности в двух батальонах из пяти, в которых накануне были отменены отпуска. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Вместе с тем, источники в службах безопасности сообщили радиостанции, что в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии сохраняется напряженная обстановка, и поэтому военнослужащим отдан приказ находиться в постоянной готовности на случай распространения массовых беспорядков по всей Иудее и Самарии.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение дня 21 июля беспорядки были зафиксированы в нескольких районах Иудеи и Самарии. В столкновениях с полицией приняли участие несколько тысяч арабов. Были задержаны 17 нарушителей правопорядка. Пять человек были задержаны в районе Хеврона, девять - в районе КПП "Ницаней Шалом", один - возле арабской деревни Аната, один - в Абу-Дисе и еще один - в Бейт-Умаре.

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Maan: умер 17-летний араб, получивший ранение в Восточном Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Палестинские СМИ: 20-летний араб получил смертельные ранения в районе А-Тур
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Maan: арабский подросток погиб во время столкновений в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
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