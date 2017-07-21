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В Израиле

Мужчина на 16 часов застрял под тяжелым сейфом

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото
Мужчина на 16 часов застрял под тяжелым сейфом

В пятницу, 21 июля, полиция спасла 40-летнего мужчину из Петах-Тиквы, который на 16 часов застрял под тяжелым сейфом. Вес сейфа составляет 800 килограмм. Он упал на потерпевшего, когда тот работал.

Инцидент произошел днем в четверг, 20 июля. С того времени полиция вела поиски мужчины, который считался пропавшим.

Его обнаружили офицер полиции и супруга пропавшего. Полицейский вызвал на место пожарных, который помогли вытащить мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу "Каплан" в состоянии средней тяжести.

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