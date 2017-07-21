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В Израиле

Активисты "Еш атид" провели демонстрации против коррупции во власти

время публикации: 14:05 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Активисты "Еш атид" провели демонстрации против коррупции во власти

В пятницу, 21 июля, активисты партии "Еш атид" провели на центральных перекрестках страны от Маалота до Эйлата демонстрации против коррупции во власти.

Поводом для акции протеста послужили недавние коррупционные скандалы, такие, как "дело субмарин", "дело хранилища аммиака", "дело "Безека".

Активисты партии вышли с плакатами "Коррупционеры – вы надоели" и раздавали прохожим программу партии "Еш Атид" по борьбе с коррупцией – "План Нахшон". К активистам присоединился лидер партии Яир Лапид и депутаты Кнессета Меир Коэн, Мики Леви, Яэль Герман, Элазар Штерн и Ализа Лави.

Председатель партии "Еш атид" Яир Лапид заявил: "Мы вышли на перекрестки по все стране, чтобы выразить свой протест против коррупционеров, которые всем надоели. У нас замечательная страна, в которой живут прекрасные люди. Мы не готовы, чтобы глава правительства и его приближенные губили ее и наносили огромный вред безопасности государства. Много лет назад проводилась подобная акция против коррупции, но сегодня размер бедствия в разы больше. Мы не позволим погубить нашу страну. Мы выступаем не против правоохранительной системы, мы выступаем за чистое от коррупции государство".

13 июля глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли обвинила лидера "Еш Атид" в косвенной причастности к "делу субмарин".

"Будучи министром финансов, Лапид был непосредственным начальником главного аудитора минфина, которая позволила осуществить сделку по приобретению подлодок при помощи незаконных ссуд, взятых в банке "Дисконт", - написала Михаэли в своем аккаунте в микроблоге Twitter. – Существуют две возможности: или казначей сообщила Лапиду о незаконной ссуде, а он не понял о чем она говорит, или она не сообщила ему, но в таком случае возникает вопрос: что это говорит о министре, если чиновники его в грош не ставят".

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