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В Израиле

Амир Перец не отвергает возможность союза с Нетаниягу и ведет переговоры с бывшим главой ШАБАКа

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Амир Перец
Юваль Дискин
Биньямин Нетаниягу

Глава партии "Авода" Амир Перец заявил в интервью телеканалу "Кешет", что не исключает возможности участия в правительстве Биньямина Нетаниягу.

"Если юридический советник правительства снимет с Нетаниягу обвинения, то мы вполне можем быть частью его правительства. До тех пор, пока черновик обвинительного заключения остается в силе, об этом не может быть и речи", – заявил Амир Перец вечером 20 июля.

Днем ранее в интервью телеканалу "Кан 11" аналогичное заявление сделала Орли Леви-Абукасис, накануне объявившая о союзе с "Аводой". "Мы не отвергаем на корню возможность союза с "Ликудом". В этой партии есть чудесные люди, многие из них мои друзья", – сказала она, однако в то же время подчеркнула, что "Авода"-"Гешер" не войдут в правительство, если Нетаниягу будет предъявлено обвинение.

В политических кругах полагают, что заявления Переца и Леви-Абукасис имеют целью привлечь избирателей-центристов, которым не по душе категорическое неприятие возможности союза с Нетаниягу, ставшее основой кампании Яира Лапида и Эхуда Барака.

В то же время, в левых партиях Переца подвергают резкой критике за то, что он демонстрирует готовность сотрудничать с Нетаниягу. Критика по этому поводу звучит не только в МЕРЕЦ, где не готовы простить Перецу, что он отказался вести дальнейшие переговоры об объединении. Недовольство высказывают и в самой "Аводе", в частности – депутат Кнессета Став Шафир.

Как сообщала в минувшие выходные служба новостей "Кан 11", представители партии "Исраэль демократит" ведут переговоры с некоторыми депутатами от "Аводы", пытаясь привлечь их в партию Эхуда Барака.

21 июля газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что Амир Перец ведет переговоры с бывшим главой общей службы безопасности (ШАБАК) Ювалем Дискиным о присоединении его к предвыборному списку "Аводы". Переговоры близки к завершению, и ожидается, что до конца недели будет объявлено о вступлении Дискина в "Аводу".



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