Шакед возвращается в "А-Ямин а-Хадаш" и возглавит партию

Вечером в воскресенье, 21 июля, бывшая министр юстиции Айелет Шакед выступит на специальной пресс-конференции, на которой сообщит о своих дальнейших политических шагах.

Согласно неофициальным сообщениям, опубликованным к настоящему моменту, Шакед объявит о возвращении в партию "А-Ямин а-Хадаш". Ожидается также, что Нафтали Беннет примет участие в пресс-конференции и объявит, что передает пост главы партии Айелет Шакед.

В настоящий момент неизвестно, будет ли партия баллотироваться самостоятельно или войдет в блок с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Беннет предпочитает баллотироваться самостоятельным списком, в то время как Шакед настаивает на формировании единого правого списка. Решение о совместном участии в выборах было принято Айелет Шакед и Нафтали Беннетом в ходе длительной встречи, состоявшейся накануне. На пресс-конференции будут представлены принципы совместного управления партией, а также дальнейшие планы.

В ближайшее время состоится встреча лидеров "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Переца и Бецалеля Смотрича. Согласно информации, опубликованной каналом "Кешет", Рафи Перец не готов отказаться от первого места в объединенном списке.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил главу "Ихуд Мифлагот а-Ямин" раввина Рафи Переца на встречу, посвященную вопросу формирования политических блоков на правом фланге. Встреча состоится вечером 21 июля в канцелярии премьер-министра.

По сообщению "Кан Бет", Нетаниягу намерен продвигать возможность объединения "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "Оцма Иегудит".





