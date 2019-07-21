Шакед возглавила партию "Новых правых": "Пришло наше время"

Вечером в воскресенье, 21 июля, в комплексе "Кфар а-Макабия" в Рамат-Гане состоялась пресс-конференция лидеров "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннета и Айелет Шакед.

Уже за несколько часов до мероприятия было известно, что Беннет объявит о передаче Шакед поста лидера партии. "После выборов я сказал, что беру на себя ответственность за результаты и то же самое я делаю сейчас. Во имя единства нужно быть готовым приносить в жертву личное. Я принимаю всю ответственность на себя, путь важнее человека, государство важнее личного преуспевания. Я предоставляю пост лидера партии своему товарищу Айелет Шакед", - сказал Беннет. "Сейчас она лидер, а я сделаю все, что смогу, чтобы помочь ей", - добавил он.

Айелет Шакед была встречена шквалом оваций. "Мы идем на выборы не для того, чтобы быть в тени какой-либо другой партии. Мы идем на выборы, чтобы в будущем получить возможность взять в руки руль управления государством", - сказала Шакед.

Она призвала партии, находящиеся правее "Ликуда" объединиться. "Это гарантия выживания ценностного, идеологического правого крыла нашей политики. Мы обязаны объединиться и стать силой, которая поведет за собой страну, поведет ее с верой и мужеством", - добавила глава "Новых правых".

"Правые у власти 40 лет, но до сих пор левые определяют, что такое хорошо, а что такое плохо, кто первопроходец, а кто поселенец, кто демократ, а кто фашист, кто либерал, а кто мракобес. Пришло наше время определять, куда движется государство. МАПАЙ создал эту страну, мы ее будущее", - сказала Шакед.

Помимо Беннета и Шакед в зале присутствовали также бывшая депутат Шули Муалем, Матан Кахана и Ширли Пинто. Скорее всего, речь идет о пятерке будущего предвыборного списка партии.

Первой задачей, стоящей перед "Новыми правыми" под руководством Шакед является формирование блока правых партий. Глава "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Перец уже заявил, что готов начать переговоры с "Новыми правыми". На практике эти переговоры ведутся за кулисами в последние недели.