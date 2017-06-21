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Начальник генштаба Айзенкот: "ЦАХАЛ препятствует передаче современного оружия "Хизбаллле""

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Гади Айзенкот

Во вторник, 20 июня начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот выступил на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии.

Говоря о ситуации в Газе, начальник генштаба отметил, что Израиль не заинтересован в осложнении ситуации в секторе. "В наших интересах, чтобы в Газе электричество было 24 часа, - сказал Айзенкот. – Однако сложилась бы парадоксальная ситуация, если бы Израиль оплачивал электричество в секторе, а ХАМАС направлял бы сотни тысяч долларов на строительство туннелей террора".

По мнению начальника генштаба, главной угрозой Израилю является "Хизбалла", которая получает современное оружие, в том числе российского производства. "Предпринимались шаги для того, чтобы предотвратить передачу оружия "Хизбалле", и такие действия будут предприниматься и в дальнейшем", - отметил генерал-лейтенант Айзенкот. Он также подтвердил, что Израиль направляет гуманитарную помощь в Сирию, но не вмешивается в военные действия.

Особое внимание Гади Айзенкот уделил тому, что он назвал "иранское влияние на все происходящее в регионе". По словам начальника генштаба, региональным интересом является не только разгром "Исламского государства", но и ограничение иранского влияния.

Начальник генштаба коснулся и напряженности, возникающей в последнее время, в отношениях между политиками и военными. "Мы готовы слушать и воспринимать деловую критику, одна проблема состоит в том, что в последнее время звучит не только деловая критика", - сказал Айзенкот.

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