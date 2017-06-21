Специалист минэкологии Израиля прокомментировал ситуацию вокруг Газы

После публикации NEWSru.co.il "Газа во тьме: о возможных последствиях дефицита электроэнергии" специалист из министерства защиты окружающей среды прокомментировал предположение о том, что сокращение подачи электроэнергии в сектор может привести к остановке очистных сооружений в Газе и загрязнению прибрежных вод, что угрожает и экологии Израиля.

На этапе подготовки публикации нам не удалось получить комментарии экспертов из минэкологии. Хотя среди прочих на наши вопросы отвечал пресс-секретарь главы этого министерства.

Днем 21 июня Рани Амир, директор национального управления защиты морской среды при министерстве экологии, в беседе с нашим корреспондентом подтвердил, что существует определенная угроза для израильтян в случае загрязнения прибрежных вод в Газе.

Он отметил, что общее направление морского течения в этом районе – с юга на север, поэтому загрязненные воды смещаются в сторону Ашкелона. То, насколько ощутимо дополнительное загрязнение будет влиять на экологию израильского побережья, по его словам, предсказать сложно, так как это зависит не только от морского течения, но также от погодных условий (направления и скорости ветра, температуры и т.д.)

На содержание бактерий в израильских водах загрязнение прибрежной полосы в Газе, скорее всего, не скажется, говорит Амир. Он полагает, что для купающихся на пляжах в южной части израильского побережья Средиземного моря серьезной угрозы не возникнет.

Однако, подчеркивает Рани Амир, увеличение масштабов сброса неочищенных вод в секторе Газы безусловно скажется на экологии моря в этом районе. Он пояснил, что в сточных водах есть удобрения, их сброс приводит к увеличению интенсивности роста водорослей, в том числе ядовитых, что влияет на всю цепочку – питание мальков, питание крупных рыб и т.д.

Наш собеседник также напомнил, что в канализационных водах есть твердые частицы. По его оценке, увеличение концентрации таких частиц в прибрежных водах вблизи сектора Газы со временем может нанести ущерб опреснительной установке в Ашкелоне. Амир считает, что это не должно отразиться на качестве опресненной воды, но потребует более частых ремонтов установки.