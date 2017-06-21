21 июня 2017 г.
последняя новость: 13:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06 Завершилась акция протеста инвалидов, перекрывших въезд в аэропорт Бен-Гурион
12:23 В Хайфе столкнулись грузовик и автобус, пострадали около 10 детей
11:21 Житель Иерусалима арестован по подозрению в нападении на почве национальной розни
11:14 В Холоне было обнаружено и обезврежено взрывное устройство
11:06 Демонстранты на инвалидных колясках перекрыли въезд в аэропорт Бен-Гурион
10:54 Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками
10:29 Женщине предъявлено обвинение в убийстве отца, мешавшего ей напиваться
09:42 Задержан подозреваемый в подвозке террористов к месту теракта в Иерусалиме
09:24 В Лоде начались слушания по делу Бар Рафаэли, подозреваемой в уклонении от налогов
09:08 Убийство Таир Рады: женщина, фигурировавшая в фильме "Тень правды", подала иск за клевету
В Израиле

Задержан подозреваемый в подвозке террористов к месту теракта в Иерусалиме

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. 16 июня 2017 года

Сотрудники полиции и служб безопасности задержали жителя иерусалимского квартала Исауия, подозреваемого в подвозке к Шхемским воротам террористов, совершивших нападение в минувшую пятницу.

Согласно подозрениям, задержанный знал о намерениях террористов, но не предотвратил их действия.

После допроса он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Ранее военнослужащие бригады "Биньямин" совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) задержали в деревне Дир Абу Машаль мать одного из террористов.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, женщина была задержана по подозрению в подстрекательстве, так как высказывалась в поддержку действий "шахидов" и призывала к новым терактам.

Напомним, что в результате теракта, совершенного тремя арабами, была убита прапорщик пограничной полиции Адас Малка. Двое из трех террористов прибыли в Иерусалим из деревни Дир Абу Машаль.

После теракта военнослужащие ЦАХАЛа провели спецоперацию в этой деревне. В ходе операции были конфискованы 22 автомобиля и произведены обыски, целью которых было обнаружение оружия. В каждом районе были развешены плакаты, объясняющие причины и смысл проводимой операции.

В операции участвовали спецподразделения "Кедем", "Дувдеван", "Окец" и ЛОТАР. Инженерное подразделение составило планы сноса домов, принадлежащих семьям террористов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
Задержана мать одного из террористов, совершивших нападение в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
В деревне Дир Абу Машаль проведена спецоперация
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
"Исламское государство" заявило об ответственности за теракт в Иерусалиме, ХАМАС опровергает







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017