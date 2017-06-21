Задержан подозреваемый в подвозке террористов к месту теракта в Иерусалиме

Сотрудники полиции и служб безопасности задержали жителя иерусалимского квартала Исауия, подозреваемого в подвозке к Шхемским воротам террористов, совершивших нападение в минувшую пятницу.

Согласно подозрениям, задержанный знал о намерениях террористов, но не предотвратил их действия.

После допроса он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей.

Ранее военнослужащие бригады "Биньямин" совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) задержали в деревне Дир Абу Машаль мать одного из террористов.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, женщина была задержана по подозрению в подстрекательстве, так как высказывалась в поддержку действий "шахидов" и призывала к новым терактам.

Напомним, что в результате теракта, совершенного тремя арабами, была убита прапорщик пограничной полиции Адас Малка. Двое из трех террористов прибыли в Иерусалим из деревни Дир Абу Машаль.

После теракта военнослужащие ЦАХАЛа провели спецоперацию в этой деревне. В ходе операции были конфискованы 22 автомобиля и произведены обыски, целью которых было обнаружение оружия. В каждом районе были развешены плакаты, объясняющие причины и смысл проводимой операции.

В операции участвовали спецподразделения "Кедем", "Дувдеван", "Окец" и ЛОТАР. Инженерное подразделение составило планы сноса домов, принадлежащих семьям террористов.