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Задержана мать одного из террористов, совершивших нападение в Иерусалиме

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. 16 июня 2017 года

Утром в среду, 21 июня, военнослужащие бригады "Биньямин" совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) задержали в деревне Дир Абу Машаль мать одного из террористов, совершивших в минувшую пятницу нападение возле Шхемских ворот в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, женщина была задержана по подозрению в подстрекательстве, так как высказывалась в поддержку действий "шахидов" и призывала к новым терактам.

В ходе задержания были изъяты подстрекательские материалы, в частности флаги и листовки.

Напомним, что в результате теракта, совершенного тремя арабами, была убита прапорщик пограничной полиции Адас Малка. Двое из трех террористов прибыли в Иерусалим из деревни Дир Абу Машаль.

После теракта военнослужащие ЦАХАЛа провели спецоперацию в этой деревне. В ходе операции были конфискованы 22 автомобиля и произведены обыски, целью которых было обнаружение оружия. В каждом районе были развешены плакаты, объясняющие причины и смысл проводимой операции.

В операции участвовали спецподразделения "Кедем", "Дувдеван", "Окец" и ЛОТАР. Инженерное подразделение составило планы сноса домов, принадлежащих семьям террористов.

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