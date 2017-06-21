В Лоде начались слушания по делу Бар Рафаэли, подозреваемой в уклонении от налогов

В среду, 21 июня, известная израильская модель Бар Рафаэли прибыла в окружной суд в Лоде, где проходят слушания по ее делу.

- Бар Рафаэли. Фотогалерея

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Налоговое управление Израиля намерено рекомендовать предъявить обвинение Бар Рафаэли и ее матери, Ципи Рафаэли, в сокрытии доходов на миллионы шекелей и регистрации квартир на подставных лиц. Позже дело было передано в суд.

В течение прошлого года Бар Рафаэли пришлось неоднократно отвечать на вопросы следователей в связи с расследованием, которое было начато против нее из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов и получении незаконных льгот.

В окружении Рафаэли тогда выражали надежду на то, что это дело будет закрыто путем достижения соглашения между сторонами.

О подозрениях в адрес Рафаэли было официально заявлено в конце декабря 2015 года, однако проблемы Бар с налоговым управлением Израиля начались более шести лет назад. Тогда она обращалась с просьбой признать ее гражданкой Израиля, центр жизни которой находится за границей и освободить ее от уплаты налогов на доходы за 2007-2009 годы. Но налоговое управление ответило отказом.

11 августа 2016 года Бар Рафаэли родила своего первого ребенка – девочку, которую назвали Лив. Сейчас Бар беременна и готовится к рождению второго ребенка.

Бар Рафаэли родилась в Од а-Шароне 4 июня 1985 года. Ее мать Ципи в прошлом тоже была успешной моделью, отец Рафи владеет собственной лошадиной фермой. Предки Бар были выходцами из Италии, Литвы и Польши. Впервые в качестве модели Бар выступила, когда ей было всего восемь месяцев. С тех пор она не прерывала карьеру в модельном бизнесе, пыталась выступать в качестве актрисы и создавать собственную фирму. Около пяти лет длился ее роман со знаменитым голливудским актером Леонардо ДиКаприо, который так и не закончился свадьбой. В сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру.