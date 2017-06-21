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В Израиле

Завершилась акция протеста инвалидов, перекрывших въезд в аэропорт Бен-Гурион

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
Въезд в аэропорт Бен-Гурион. 21 июня 2017 года

Около 13:00 была завершена акция протеста инвалидов, которые перекрывали въезд в международный аэропорт имени Бен-Гуриона, протестуя против политики правительства и требующих повышения пособий по инвалидности.

Акция началась около 11 часов. Примерно 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, перегородив проезд в аэропорт по 1-й трассе.

Пресс-служба полиции сообщает, что один из участников акции протеста, обливший себя легковоспламеняющейся жидкостью и державший в руке зажигалку, когда к нему приблизился полицейский, ударил сотрудника правоохранительных органов.

В последние месяцы инвалиды регулярно проводят акции протеста, перекрывая движение в различных местах.

Две правительственные комиссии рекомендовали повысить пособия по инвалидности, однако не до того уровня, на котором настаивают инвалиды.

Комиссия Ярона Залихи рекомендовала повысить пособие в несколько этапов до 4 тысяч шекелей в месяц, а комиссия Ави Симхона – до 3.200 шекелей в месяц. Инвалиды требуют приравнять пособие к минимальной зарплате.



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