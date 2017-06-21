Кнессет объявил о создании следственной комиссии по банкротству Фишмана

Пленарное совещание Кнессета утвердило в среду, 21 июня, решение о создании парламентской следственной комиссии по поводу банкротства бизнесмена Элиэзера Фишмана, долги которого составили 1,5 миллиарда шекелей.

Решение было утверждено 42 голосами без воздержавшихся или проголосовавших против.

Комиссию возглавит председатель экономической комиссии Кнессета Эйтан Кабель ("Сионистский лагерь"). Окончательный состав комиссии и ее мандат будут обсуждаться на следующей неделе комиссией Кнессета по регламенту.

Напомним, что сегодня утром тель-авивский окружной суд вынес постановление о признании Фишмана банкротом.

Ранее председатель Банка Израиля Карнит Флуг заявила, что поддержит решение о создании внешней комиссии по проверке работы банков, выдававших кредиты компаниям Фишмана.