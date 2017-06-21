Газа во тьме: о возможных последствиях дефицита электроэнергии

"Засуха в Газе приводит к загрязнению подземных вод Израиля. Нехватка электроэнергии приводит к проблемам санитарии, вызывающим эпидемии, которые не останавливают границы. Поэтому гуманитарная помощь сектору Газы в интересах Израиля".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, 27 июня 2016 года, в преддверии подписания соглашения об урегулировании отношений между Турцией и Израилем.

"В ходе обсуждений стратегии в отношении сектора Газы рассматривался исключительно вопрос о том, насколько жестким будет удар, нанесенный ХАМАСу, но не политические альтернативы или тяжелая гуманитарная ситуация в секторе, которая, по мнению израильских сил безопасности, может иметь тяжелые последствия для Израиля".

Из отчета государственного контролера по итогам операции "Нерушимая скала". 28 февраля 2017 года.

Сектор Газы получает электроэнергию из трех источников. Электростанция сектора начала свою работу в 2002 году, а к 2006 году вырабатывала 90 мегаватт в сутки. После похищения ХАМАСом Гилада Шалита в июне 2006-го израильские ВВС нанесли удар по электростанции Газы, причинив ей значительный ущерб. После ремонта мощность электростанции сократилась до 60 мегаватт в сутки, ее работа зависит от поставок нефти и дизельного топлива. В апреле 2017 года электростанция прекратила работу в связи с трениями между руководством ПНА и ХАМАСом в вопросе об оплате топлива.

20 июня этого года в СМИ появились сообщения о том, что Египет согласился поставлять дизельное топливо для электростанции сектора.

На сегодняшний день сектор Газы получает электроэнергию от Египта (28 мегаватт в сутки) и от Израиля, который до недавнего времени продавал сектору 120 мегаватт электроэнергии в сутки. За электричество Израиль взимал плату из налогов, собираемых государством Израиль для ПНА.

В секторе Газы проживают около двух миллионов человек. Жители и учреждения сектора до сих пор получали электричество в течение четырех часов, после которых следовал 12-часовой перерыв. По данным международных гуманитарных организаций, а также израильского НКО "Гиша", из-за нехватки электроэнергии (в числе других проблем) сектор Газы находится на грани гуманитарной катастрофы – больницы зависят от работы генераторов (при этом ввоз в Газу генераторов и запчастей ограничен), в секторе наблюдается острая нехватка питьевой воды, опреснительные установки и очистные сооружения практически не работают, в море ежедневно попадает 100 миллионов литров сточных вод.

Сокращение поставок электроэнергии в Газу

В понедельник, 19 июня, Израиль сократил поставки электроэнергии в сектор. Пресс-служба Электрической компании ("Хеврат хашмаль") подтвердила редакции NEWSru.co.il, что если раньше в сектор Газы поставлялось 120 мегаватт в сутки по десяти линиям на сумму 40 миллионов шекелей, то теперь объем поставляемой в Газу электроэнергии сократился и Израиль начал поставлять сектору электроэнергию на 25 миллионов шекелей (75 мегаватт в сутки).

По словам представителя Электрической кампании сектора Газы Мухаммада Табэ, снабжение электричеством сократится с четырех до трех или двух с половиной часов в сутки.

Пресс-служба "Хеврат хашмаль" заявляет, что сократила подачу электроэнергии в сектор Газы "по указанию правительства".

Напомним, несколько недель назад председатель ПНА Махмуд Аббас заявил, что не намерен оплачивать электроэнергию, поставляемую Израилем в Газу, так как контролирующий сектор ХАМАС взимает с жителей плату за электричество, но не переводит эти деньги ПНА. Позже Аббас согласился продолжить платить Израилю за электроэнергию для Газы, но уже не 40 миллионов шекелей, а 25 миллионов шекелей. Напомним, Израиль вычитает деньги за электроэнергию из налогов (например, НДС), собираемых Израилем для ПНА.

Военно-политический кабинет правительства Израиля принял решение удовлетворить просьбу Махмуда Аббаса о сокращении снабжения электричеством сектора Газы. В совещании, на котором принималось данное решение, участвовали начальник генерального штаба Гади Айзенкот, командир военной разведки (АМАН) Герци Леви и координатор действий ЦАХАЛа на территориях Йоав Мордехай.

Пресс-служба министерства обороны Израиля, пресс-служба ЦАХАЛа и пресс-служба штаба координатора действий правительства на территориях (COGAT) не комментируют данное решение. При этом ранее СМИ сообщали, что решение было принято, в частности, по рекомендации командования Армии обороны Израиля, предупредившего при этом, что ситуация в секторе Газы достигла опасного уровня напряженности, и что данный шаг может привести к эскалации конфликта.

Угроза гуманитарной и экологической катастрофы

В свете принятия военно-политическим кабинетом решения 16 правозащитных организаций обратились к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием добиться отмены решения правительства о сокращении поставок электричества в сектор Газы. В письме правозащитники напоминают, что это решение противоречит израильскому и международному законодательству. В частности, авторы письма ссылаются на решение БАГАЦа от 2008 года, в котором Высший суд справедливости постановил, что в секторе Газы существует почти полная зависимость от поставок электроэнергии из Израиля, и что Израиль должен обеспечить в Газу поставки, "необходимые для обеспечения основных нужд гражданского населения". В письме также напоминается, что Израиль, контролирующий импорт товаров в сектор Газы, ограничивает ввоз в сектор оборудования, которое может помочь жителям сектора справиться с нехваткой электроэнергии, – генераторов и запчастей, аккумуляторов и других товаров, которые Израиль определяет как "товары двойного назначения" – то есть, товары, которые могут быть использованы в военных целях.

Правозащитники отмечают, что еще большее сокращение поставок электроэнергии в сектор Газы неминуемо вызовет гуманитарную катастрофу, которая отразится не только на двух миллионах жителей сектора, но и на Израиле. В частности, на экологии государства.

Это мнение разделяют и в Израиле. Бывший генеральный директор министерства охраны окружающей среды Йоси Анбари заявил в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что увеличение объема сточных вод, которые попадают в Средиземное море из сектора Газы, может привести к перебоям в работе опреснительных установок в Израиле.

Арик Шехтер, пресс-секретарь министра экологии Зеэва Элькина, сообщил редакции NEWSru.co.il, что министерство экологии не комментирует заявление Анбари и не располагает данными о том, как еще большая нехватка электроэнергии в секторе Газы может повлиять на экологию Израиля.

Директор организации EcoPeace Middle East Гидон Бромберг в интервью изданию The Jerusalem Post сказал: "Мы начинаем играть в русскую рулетку". По его мнению, полная остановка очистных сооружений в Газе может привести к экологической катастрофе не только в секторе, но и в Израиле, прежде всего в южной части Средиземноморского побережья.

Мухаммад Азаиза: кризис может привести к новой войне

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с жителем сектора Газы Мухаммадом Азаизой, который сотрудничает с израильской правозащитной организацией "Гиша". Мухаммад находится в лучшем положении, чем большинство жителей сектора, где уровень безработицы превышает 40%. У Азаизы стабильный доход, который позволил ему приобрести несколько генераторов, работы которых, по его словам, все равно хватает только на самое необходимое. У него трое детей, младшей из которых четыре месяца, и которые ни разу не купались в Средиземном море, находящемся на расстоянии пешеходной прогулки от его дома, поскольку в море у берегов Газы ежедневно выливаются неочищенные сточные воды.

По словам нашего собеседника, гуманитарный кризис, в котором уже много лет находится сектор Газы и который резко усугубится в связи с новым сокращением подачи электроэнергии, вынудит двухмиллионное население Газы "выйти на улицы". Однако результатом народных волнений будет не свержение ХАМАСа, как полагают многие в Израиле, а новая война, считает Азаиза.

"Известно, что в Израиле бытует такое мнение: если довести население Газы до полного истощения, оно взбунтуется и скинет ХАМАС. Но это мнение не подтверждается ни историей последних десяти лет, ни положением жителей сектора, подавляющее большинство из которых – мирное население, женщины, старики, дети. Мы не хотим, чтобы у нас, как в 2007 году, шла война между ХАМАСом и ФАТХом. Более того, история показывает, что когда в Газе начинаются беспорядки, ХАМАС берется за единственное имеющееся у него оружие – ракеты", – заявляет Азаиза.

По словам Мухаммада, жители Газы считают, что основной причиной их тяжелого положения является борьба за власть между ХАМАСом и Махмудом Аббасом. При этом Израиль, как убежден Азаиза, делает все, чтобы усугубить этот конфликт.

"С каких пор Израиль с такой готовностью откликается на требования Аббаса? Принимая решение о сокращении поставок электроэнергии, израильское правительство не может не понимать, как это отразится не только на жизни двухмиллионного населения сектора, но и на безопасности самого Израиля. Тем более, что, согласно международному праву, Израиль несет ответственность за положение жителей Газы. Требование Аббаса носит исключительно политический характер, поскольку, несмотря на то, что ХАМАС действительно не переводит ПНА взимаемую с жителей Газы плату за электричество, руководство ПНА получает от сектора достаточно налогов. Тем не менее требование Аббаса вполне укладывается в планы Израиля по разделению Газы и Западного берега. И я думаю, что сейчас на наших глазах происходит окончательный разрыв между нами и жителями Палестинской автономии, а вместе с ним уничтожается и мечта палестинцев о государстве в границах 1967-го года", – говорит Мухаммад.

Отметим, что недавно о возможности провокации новой войны со стороны ХАМАСа на фоне финансового кризиса в этой террористической организации говорил в интервью сайту "Курсор" один из участников "Профессионал Национальной Безопасности" – подполковник запаса Алон Авьятар, специалист по Ближнему Востоку и арабским вопросам, в прошлом офицер военной разведки, который участвовал в разработке стратегического плана действий против ХАМАСа.

Импорт и экспорт

11 сентября 2005 года территорию сектора Газы покинул последний израильский военнослужащий. Таким образом, завершилось так называемое "одностороннее размежевание". Израильтян в секторе больше нет. При этом контроль над морем, воздушным пространством и пограничными пунктами сектора Газы остался у Израиля.

В 2006 году в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газы состоялись выборы, на которых победил ХАМАС. В 2007 году ХАМАС силой захватил власть в секторе, свергнув администрацию ФАТХа. С тех пор выборы в Газе не проводились.

После захвата ХАМАСом власти в Газе военно-политический кабинет Израиля принял решение ужесточить контроль над сектором и ввести практически полную блокаду сектора – ввоз товаров был сокращен до необходимого для выживания минимума, экспорт товаров был полностью запрещен, были наложены жесткие ограничения на поставки в сектор топлива, а также на передвижение людей между Газой и остальной территорией ПА.

Среди товаров, запрещенных между 2007 и 2010 годами к ввозу в сектор Газы, были, например, шоколад, кинза и туалетная бумага. Запрет действовал по принципу "все, что не разрешено, запрещено", и вышеуказанные товары просто не входили в список товаров разрешенных. В 2010 году, после инцидента с турецким судном "Мави Мармара", Израиль ослабил блокаду сектора и разрешил ввоз большинства товаров, за исключением так называемых "предметов двойного назначения", которые могут быть использованы в военных целях. В частности, речь шла о строительных материалах. Хотя на практике введенные ограничения не всегда соблюдались.

ПНА, формально управляющяя сектором Газы, но не контролирующая эту территорию, взимает налоги с ввозимых в сектор товаров. При этом ХАМАС также облагает импортеров налогом. В результате, жителям Газы приходится платить двойной налог на товары.

Практически полное ограничение на экспорт товаров оставалось в силе до 2014 года. Если до 2007 года основными рынками для экспорта из Газы были Израиль и ПА, то после 2007 года сектор мог экспортировать товары только за рубеж, что постепенно привело к экономическому краху и рекордному уровню безработицы в Газе.

Очередное ослабление блокады произошло в ноябре 2014 года, когда после окончания операции "Нерушимая скала" военно-политический кабинет принял решение разрешить ввоз товаров из сектора Газы в Израиль и ПА.

По данным, полученным нашей редакцией от пресс-службы штаба координатора действий правительства на территориях (COGAT), в 2016 году из сектора Газы было вывезено 31.287 тонн товаров – около 180 грузовиков в месяц, тогда как с 2007 по 2014 годы в месяц из сектора Газы выезжало не более 15 грузовиков с товарами.

Ворота Газы

После захвата власти в секторе Газы ХАМАСом и до 2013 года основными "воротами", через которые жители могли покинуть сектор, был пограничный переход "Рафах" на границе с Египтом. С 2013 года граница с Египтом практически все время закрыта, и единственным путем для жителей Газы остался КПП "Эрез" на границе с Израилем. В 2014 году через КПП "Эрез" были пропущены 65.539 жителей сектора Газы. В 2015 – 103.784. В 2016 – 99.864.

Большинство жителей Газы, получающих разрешение на переход границы, – это торговцы, студенты и люди, получившие разрешение по гуманитарным соображениям. Вопреки распространенному мнению, жителей Газы, как и прочих жителей автономии, лечат в Израиле не бесплатно – лечение, так же как электроэнергия, вода и другие товары и услуги, в основном оплачивается из налогов, собираемых Израилем для ПНА.

"ХАМАС использует разрешения на выезд, выдаваемые Израилем жителям Газы, для переправки средств на террористическую деятельность, оружия и информации для организации терактов на территории Израиля", – говорится в заявлении, полученном редакцией NEWSru.co.il от пресс-службы COGAT. В минувшем месяце на КПП "Эрез" были задержаны две сестры, получившие разрешение на лечение в Израиле. Среди вещей задержанных была найдена взрывчатка.

Материал подготовила Алла Гаврилова







Редакция NEWSru.co.il готовит следующий материал по этой теме, в котором подробнее будет рассказано о работе КПП на границе Газы.