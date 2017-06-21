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В хайфской больнице умер новорожденный, задержаны подозреваемые в избиении беременной женщины

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
В хайфской больнице умер новорожденный, задержаны подозреваемые в избиении беременной женщины

Вечером 20 июня в больнице "Бней-Цион" в Хайфе 21-летняя жительница одного из населенных пунктов в Нижней Галилее родила мертвого недоношенного младенца.

Женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности, была доставлена в больницу 18 июня, и с тех пор находилась под наблюдением врачей, но спасти младенца не удалось.

Проведенная медицинская экспертиза показала, что смерть младенца могла быть вызвана травмами, которые были нанесены беременной женщине.

Пресс-служба полиции сообщает, что в связи с подозрениями о нанесении травм беременной женщине, которые повлекли смерть новорожденного, в ночь на 21 июня были задержаны 24-летний муж этой женщины и его 45-летняя мать.

Вопрос о продлении задержания подозреваемых будет рассмотрен мировым судом Акко после похорон младенца. Задержанным разрешили присутствовать на похоронах.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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