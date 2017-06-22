Иерусалимской полиции пришлось эвакуировать военнослужащих из синагоги

Вечером 21 июня в службу срочного вызова полиции поступило несколько звонков от граждан, которые сообщали, что в иерусалимском квартале Бейт Исраэль "харедим" атаковали военнослужащих.

По словам звонивших, трое военнослужащих в форме солдат ЦАХАЛа вошли в синагогу. Их заметили представители ультраортодоксальной общины. Возле входа в синагогу стали собираться "харедим", которые выкрикивали в адрес солдат оскорбления. Звонившие в "мокед 100" полагали, что солдатам угрожает опасность.

К месту происшествия был отправлен полицейский патруль. Возле синагоги машина полицейских подверглась каменной атаке.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники полиции эвакуировали военнослужащих, никто из них не пострадал.