Орен Хазан при свете зажигалки прочитал нотацию жителям Газы. ВИДЕО

Орен Хазан, один из самых скандальных депутатов Кнессета, опубликовал на своей странице в Facebook видеоклип, который был снят при полной темноте. Свое лицо депутат освещал лишь при помощи газовой зажигалки.

В предисловии к видео он написал, что это - его "послание нашим врагам в Газе: тот, кто не платит за электричество, не должен удивляться, что ему вырубают свет".

"Да, я сижу в темноте, как может быть, миллионы жителей сектора Газы. И сидят они в темноте, не потому что мы ненавидим их или не признаем их права. Они сидят в темноте, потому что не платят за свет. Да, друзья, за электричество надо платить", - начинает свою речь депутат.

Он напоминает, что чуть более десяти лет назад в секторе Газы жили израильские поселенцы. И они исправно оплачивали все счета за коммунальные услуги, хотя и выполняли важную стратегическую задачу – были форпостом государства Израиль. Но теперь израильтян в секторе Газы нет.

Орен Хазан далее говорит о том, что, не платя за свет, жители сектора используют его для производства ракет и террористических туннелей. "Но знаете, что? Израильтяне больше не будут лохами", - заключает парламентарий.





