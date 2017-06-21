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В Израиле

Орен Хазан при свете зажигалки прочитал нотацию жителям Газы. ВИДЕО

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 19:06 блог версия для печати фото
Орен Хазан

Орен Хазан, один из самых скандальных депутатов Кнессета, опубликовал на своей странице в Facebook видеоклип, который был снят при полной темноте. Свое лицо депутат освещал лишь при помощи газовой зажигалки.

В предисловии к видео он написал, что это - его "послание нашим врагам в Газе: тот, кто не платит за электричество, не должен удивляться, что ему вырубают свет".

"Да, я сижу в темноте, как может быть, миллионы жителей сектора Газы. И сидят они в темноте, не потому что мы ненавидим их или не признаем их права. Они сидят в темноте, потому что не платят за свет. Да, друзья, за электричество надо платить", - начинает свою речь депутат.

Он напоминает, что чуть более десяти лет назад в секторе Газы жили израильские поселенцы. И они исправно оплачивали все счета за коммунальные услуги, хотя и выполняли важную стратегическую задачу – были форпостом государства Израиль. Но теперь израильтян в секторе Газы нет.

Орен Хазан далее говорит о том, что, не платя за свет, жители сектора используют его для производства ракет и террористических туннелей. "Но знаете, что? Израильтяне больше не будут лохами", - заключает парламентарий.



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