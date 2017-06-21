Демонстранты на инвалидных колясках перекрыли въезд в аэропорт Бен-Гурион

Группа людей с ограниченными возможностями, протестующих против политики правительства и требующих повышения пособий по инвалидности, перекрыла движение транспорта на въезде в аэропорт имени Бен-Гуриона со стороны шоссе номер 1.

Около 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, полностью перегородив трассу. Некоторые из протестующих угрожают поджечь себя.

Полиция контролирует ситуацию. На месте дежурят бригады скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пресс-служба полиции сообщает, что один из участников акции протеста, обливший себя легковоспламеняющейся жидкостью и державший в руке зажигалку, когда к нему приблизился полицейский, ударил сотрудника правоохранительных органов.

Управление аэропортов рекомендует заезжать в аэропорт со стороны трассы Лод-Петах-Тиква.

В 13:00 акция протеста была завершена. Проезд в аэропорт освобожден.

В последние месяцы инвалиды регулярно проводят акции протеста, перекрывая движение в различных местах.

Две правительственные комиссии рекомендовали повысить пособия по инвалидности, однако не до того уровня, на котором настаивают инвалиды.

Комиссия Ярона Залихи рекомендовала повысить пособие в несколько этапов до 4 тысяч шекелей в месяц, а комиссия Ави Симхона – до 3.200 шекелей в месяц. Инвалиды требуют приравнять пособие к минимальной зарплате.





