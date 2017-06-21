Убийство Таир Рады: женщина, фигурировавшая в фильме "Тень правды", подала иск за клевету

Во вторник, 20 июня, А.К., упоминавшаяся в фильме "Тень правды" об убийстве школьницы Таир Рады, подала в мировой суд в Петах-Тикве иск за клевету против своего бывшего друга А..

По утверждению истицы, А. утверждал, что она причастна к убийству девочки, чтобы отомстить за решение А.К. прекратить их романтические отношения, длившиеся почти десять лет.

Напомним, что фильм "Тень правды" транслировался 8-м каналом кабельного телевидения весной 2016 года. В одной из серий фильма приводились свидетельства молодого человека А., утверждавшего, что его бывшая подруга А.К. является истинной убийцей Таир Рады. В ходе полицейского расследования А.К отвергала все подозрения в свой адрес, утверждая, что "бывший друг клевещет на нее, так как она решила расстаться с ним".

Версия А. была отвергнута полицией, прокуратурой, а также Верховным судом.

А.К. подала иск на сумму в 500.000 шекелей. В исковом заявлении говорится: "Ответчик поклялся уничтожить доброе имя истицы путем распространения лживых сведений и небылиц, которые к сожалению, получили широкую огласку".

В исковом заявлении отмечается, что на протяжении десяти лет романтической связи А.К подвергалась душевному, физическому и сексуальному насилию со стороны А. После того как в 2012 году она приняла решение разорвать связь с А., он продолжал преследовать ее, а затем принял решение отомстить. Именно с этой целью, как утверждают адвокаты истицы, он распространил версию о причастности А.К. к убийству Таир Рады. "С самого начала расследования распространялись различные версии, согласно которым Задоров подозревается несправедливо. Фиктивные жалобы, которые подавал ответчик против истицы, вдохнули жизнь в эти версии", - говорится в исковом заявлении.

23 декабря 2015-го года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

5 июля 2016 года Верховный суд отклонил просьбу защиты Романа Задорова о повторном рассмотрении расширенной коллегией судей дела об убийстве Таир Рады, согласившись с позицией государственной прокуратуры. По мнению Верховного суда, повторное рассмотрение этого дела нецелесообразно. Таким образом, Задоров окончательно был признан виновным в убийстве школьницы.