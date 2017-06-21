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В Израиле

Из-за любви к Twitter израильский министр оказался в центре дипломатического скандала

время публикации: 22:06 | последнее обновление: 22:39 блог версия для печати фото
Аюб Кара

2-й канал израильского телевидения сообщил, что министр связи Аюб Кара стал причиной дипломатического скандала. Возможно, необдуманный поступок министра остался бы не замечен, если бы министр осторожнее пользовался социальными сетями.

В центральном выпуске новостей на 2-м канале сообщалось, что власти Марокко передали Израилю ноту протеста в связи со встречей Аюба Кары с президентом Западной Сахары, правовой статус которой не признается Рабатом.

По информации телеканала, нота протеста была передана в Иерусалим через одно из представительств Израиля в Европе.

Встреча, вызвавшая возмущение Марокко, произошло во время принесения присяги президентом Уругвая, за несколько дней до назначения Кары на пост министра.

По данным телеканала, встреча была спонтанной и не была согласована с главой правительства Биньямином Нетаниягу, который также является главой МИДа. При этом Кара сфотографировался с собеседником, а затем выложил эту фотографию в свой Twitter, добавив, что он пообещал президенту, что между нашими странами будут установлены дипломатические отношения. В МИДе говорят, что Аюб Кара на церемонии в Уганде был вместе с посолом Израиля. Политик вел себя непринужденно и со всеми, чье внимание ему удавалось привлечь к своей персоне, болтал по-арабски, без каких-либо предварительных согласований с МИД.

Сам Аюб Кара выразил сожаление по поводу того, что его попытки помочь Израилю завязать дружеские отношения с арабскими странами, не находят понимания.



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