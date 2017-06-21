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В Израиле

Суд оправдал поселенцев, подозревавшихся в причастности к акции "таг мехир" в Абу Гоше

время публикации: 16:40 | последнее обновление: 16:40 блог версия для печати фото
Абу Гош, 18 июня 2013 года

Окружной суд Иерусалима оправдал трех поселенцев, которые обвинялись в преступлениях на почве национальной ненависти, которые были совершены в Абу Гоше четыре года назад. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в своем решении судьи указали, что полиция не смогла доказать вину подозреваемых.

Расследование этого дела было начато после того, как в ночь на 18 июня 2013 года неизвестные злоумышленники повредили более 30 автомобилей в Абу Гоше, проколов шины и нанеся оскорбительные надписи. На автомобилях и стенах домов было написано на иврите "таг мехир" ("акция возмездия") и "арабы, убирайтесь".

Это происшествие не осталось без внимания главы правительства Биньямина Нетаниягу, который заявил, что действия неизвестных злоумышленников противоречат ценностям иудаизма и ценностям еврейского народа. Тогда же он напомнил, что правительство ужесточило наказание за акции "таг мехир". Нетаниягу также обещал, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.

В поселке Абу Гош, расположенном примерно в 10 км к западу от Иерусалима, проживают около 6.000 человек, в основном арабы-мусульмане. Хотя некоторые местные жители утверждают, что их предки были выходцами с Кавказа – черкесами (адыгами) или чеченцами.

Жители Абу Гоша, в основном, лояльны по отношению к израильским властям. Абу Гош славится своими ресторанами и хумусом. В непосредственной близости от Абу Гоша находятся еврейский поселок Неве Илан и комплекс студий израильских телеканалов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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