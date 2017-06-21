В холодильнике жителя Лода полицейские нашли автомат и патроны к нему

В рамках борьбы с незаконным оборотом оружия в среду, 21 июня, сотрудники полиции произвели обыск в доме 20-летнего жителя Лода.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что в доме подозреваемого был обнаружен автомат M-16, несколько магазинов к нему и патроны. Оружие и боеприпасы хранились в холодильнике.

Хозяин дома задержан. С ним работают следователи.

Согласно данным полиции Израиля, в 2016 году на территории страны было проведено 704 операции с целью обнаружения нелегального оружия, в ходе которых были перехвачены 1.289 единиц оружия. В частности, были обнаружены 229 гранат, 172 взрывных устройства, 280 пистолетов, 372 винтовки и 236 единиц самодельного огнестрельного оружия.

С начала 2017 года и до конца мая полиция провела 535 операций, в ходе которых были перехвачены 952 единицы оружия, включая противотанковую ракету, 146 гранат, 81 взрывное устройство, 215 пистолетов, 259 винтовок, 129 единиц самодельного огнестрельного оружия и 122 петарды.

Основной источник нелегального оружия – базы ЦАХАЛа. Также значительное количество оружия крадется у гражданских лиц, имеющих право на его ношение.

Большинство единиц оружия было обнаружено у представителей арабского сектора.

В 2016 году дела о незаконном владении оружием были возбуждены против 2.800 человек. Около 1.000 дел дошли до суда.

В результате активизации действий полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия на местном рынке оружия произошел ощутимый скачок цен.

Так, винтовка M-16 стоит до 70 тысяч шекелей, пистолет или взрывное устройство – до 30 тысяч шекелей, граната – до 2 тысяч шекелей, самодельное взрывное устройство трубчатого типа – до 5 тысяч шекелей.