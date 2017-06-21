21 июня 2017 г.
последняя новость: 13:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:06 Завершилась акция протеста инвалидов, перекрывших въезд в аэропорт Бен-Гурион
12:23 В Хайфе столкнулись грузовик и автобус, пострадали около 10 детей
11:21 Житель Иерусалима арестован по подозрению в нападении на почве национальной розни
11:14 В Холоне было обнаружено и обезврежено взрывное устройство
11:06 Демонстранты на инвалидных колясках перекрыли въезд в аэропорт Бен-Гурион
10:54 Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками
10:29 Женщине предъявлено обвинение в убийстве отца, мешавшего ей напиваться
09:42 Задержан подозреваемый в подвозке террористов к месту теракта в Иерусалиме
09:24 В Лоде начались слушания по делу Бар Рафаэли, подозреваемой в уклонении от налогов
09:08 Убийство Таир Рады: женщина, фигурировавшая в фильме "Тень правды", подала иск за клевету
В Израиле

Житель Иерусалима арестован по подозрению в нападении на почве национальной розни

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати фото
Житель Иерусалима арестован по подозрению в нападении на почве национальной розни

Разрешено к публикации: в понедельник, 19 июня, 25-летний житель Иерусалима задержан по подозрению в нападении на жителя одного из арабских кварталов на почве национальной розни.

По данным следствия, подозреваемый остановился возле пострадавшего, находившегося на улице вместе с 19-летней жительницей Иерусалиме, и спросил его, является ли он арабом.

Получив утвердительный ответ, подозреваемый избил его палкой и скрылся. Полиция была вызвана на место прохожими, ставшими очевидцами инцидента.

Вскоре подозреваемый был задержан, и в ходе допроса дал признательные показания. Его арест был продлен до четверга, 22 июня.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
Шесть жителей Беэр-Шевы обвиняются в нападениях на арабов на почве национальной ненависти
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2017 г.
Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2017 г.
Полиция: нападение на араба в Ашдоде – на "романтической" почве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
В Ашдоде еврей ударил ножом бедуина, ведется розыск нападавшего







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017