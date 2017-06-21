Житель Иерусалима арестован по подозрению в нападении на почве национальной розни

Разрешено к публикации: в понедельник, 19 июня, 25-летний житель Иерусалима задержан по подозрению в нападении на жителя одного из арабских кварталов на почве национальной розни.

По данным следствия, подозреваемый остановился возле пострадавшего, находившегося на улице вместе с 19-летней жительницей Иерусалиме, и спросил его, является ли он арабом.

Получив утвердительный ответ, подозреваемый избил его палкой и скрылся. Полиция была вызвана на место прохожими, ставшими очевидцами инцидента.

Вскоре подозреваемый был задержан, и в ходе допроса дал признательные показания. Его арест был продлен до четверга, 22 июня.