Прогноз погоды на 21 июня: понижение температуры, облачно, возможен моросящий дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 21 июня, температура воздуха будет ниже, чем вчера, и немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 24-38. В Беэр-Шеве – 18-30, в Мицпе-Рамоне – 15-28, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне – 23-27, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды в Средиземном море – 26 градусов, высота волн – 120-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В пятницу-субботу – солнечно, дополнительное повышение температуры.