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В Израиле

Турагентства подозреваются в картельном сговоре при организации поездок школьников в Польшу

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Турагентства подозреваются в картельном сговоре при организации поездок школьников в Польшу

Следственный отдел антимонопольного управления и отдел полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) объявили, что данные расследования позволяют заподозрить картельный сговор между туристическими агентствами, занимающимися отправкой школьников в Польшу.

В ближайшие дни материалы расследования будут переданы в юридический отдел антимонопольного управления и в государственную прокуратуру.

Сайт "Исраэль а-Йом" указывает, что в ходе расследования, которое продолжалось 2,5 года, следователи пришли к выводу, что турагентства поделили между собой рынок "школьных экскурсий в Польшу", а также установили стандартные цены на поездки с тем, чтобы не допустить их снижения.

Отметим, что в течение многих лет министерство просвещения пытается добиться снижения цен на поездки школьников в Польшу. В 2014 году среди туристических агентств был опубликован тендер на предоставление комплексных услуг, связанных с поездками.

По данным минпроса, ежегодно Польшу посещают примерно 30.000 учащихся. Средняя цена такой поездки составляет 5.500 шекелей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2015 г.
Минпрос порекомендовал школам не отправлять делегации учащихся в европейские страны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 ноября 2014 г.
Минпрос намерен удешевить поездки школьников в Польшу
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июля 2013 г.
Дирекция лицея отменила поездку в музей Освенцима как "непедагогичную"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2012 г.
Минпрос посвятит поездки в Польшу 70-летию "Операции Рейнхард"







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