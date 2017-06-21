Турагентства подозреваются в картельном сговоре при организации поездок школьников в Польшу

Следственный отдел антимонопольного управления и отдел полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) объявили, что данные расследования позволяют заподозрить картельный сговор между туристическими агентствами, занимающимися отправкой школьников в Польшу.

В ближайшие дни материалы расследования будут переданы в юридический отдел антимонопольного управления и в государственную прокуратуру.

Сайт "Исраэль а-Йом" указывает, что в ходе расследования, которое продолжалось 2,5 года, следователи пришли к выводу, что турагентства поделили между собой рынок "школьных экскурсий в Польшу", а также установили стандартные цены на поездки с тем, чтобы не допустить их снижения.

Отметим, что в течение многих лет министерство просвещения пытается добиться снижения цен на поездки школьников в Польшу. В 2014 году среди туристических агентств был опубликован тендер на предоставление комплексных услуг, связанных с поездками.

По данным минпроса, ежегодно Польшу посещают примерно 30.000 учащихся. Средняя цена такой поездки составляет 5.500 шекелей.