Впервые за 30 лет: продолжительный дождь в Тель-Авиве во второй половине июня

В среду, 21 июня, в северной и центральной части средиземноморского побережья Израиля прошел дождь. Накануне вечером моросящие дожди шли в некоторых районах севера страны.

Дождь прошел в Нагарии, Хайфе, Хадере, Нетании, Герцлии, Тель-Авиве, Бат-Яме, Ришон ле-Ционе.

Осадки были незначительными, но продолжительными. Но для второй половины июня в Израиле подобное природное является необычно. По словам синоптиков, дождей такой интенсивности в этот период в Тель-Авиве не наблюдали уже около 30 лет.

Впрочем, напомним, что моросящий дождь шел в прибрежных районах Израиля, например, 28 июня 2016 года, 28 июня 2015 года, 21 июня 2015 года и т.д. Просто в последние десятилетия июньские дожди были менее интенсивными и продолжительными.

Государственное метеобюро Израиля предупреждало о высокой вероятности моросящих дождей 20-21 июня. На большей части территории страны облачно, заметно возросла влажность. На побережье Средиземного моря штормит, высота волн до 2 метров и более.

22 июня ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В пятницу-субботу, 23-24 июня – солнечно, дополнительное повышение температуры.