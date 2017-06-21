21 июня 2017 г.
последняя новость: 09:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:08 Убийство Таир Рады: женщина, фигурировавшая в фильме "Тень правды", подала иск за клевету
08:50 Впервые за 30 лет: продолжительный дождь в Тель-Авиве во второй половине июня
08:41 В хайфской больнице умер новорожденный, задержаны подозреваемые в избиении беременной женщины
08:17 Учения службы тыла: в 10:05 на границе с Газой прозвучит сирена
08:04 Задержана мать одного из террористов, совершивших нападение в Иерусалиме
07:29 Газа во тьме: о возможных последствиях дефицита электроэнергии
07:23 Начальник генштаба Айзенкот: "ЦАХАЛ препятствует передаче современного оружия "Хизбаллле""
06:34 Солдаты, симулировавшие болезнь, лишены увольнительных и переведены в тыловые части
05:43 Прогноз погоды на 21 июня: понижение температуры, облачно, возможен моросящий дождь
22:04 На пляже в Ашдоде ударом ножа ранен подросток
В Израиле

Впервые за 30 лет: продолжительный дождь в Тель-Авиве во второй половине июня

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
Тель-Авив, 21 июня 2017 года
Тель-Авив, 21 июня 2017 года
Впервые за 30 лет: продолжительный дождь в Тель-Авиве во второй половине июня

В среду, 21 июня, в северной и центральной части средиземноморского побережья Израиля прошел дождь. Накануне вечером моросящие дожди шли в некоторых районах севера страны.

Дождь прошел в Нагарии, Хайфе, Хадере, Нетании, Герцлии, Тель-Авиве, Бат-Яме, Ришон ле-Ционе.

Осадки были незначительными, но продолжительными. Но для второй половины июня в Израиле подобное природное является необычно. По словам синоптиков, дождей такой интенсивности в этот период в Тель-Авиве не наблюдали уже около 30 лет.

Впрочем, напомним, что моросящий дождь шел в прибрежных районах Израиля, например, 28 июня 2016 года, 28 июня 2015 года, 21 июня 2015 года и т.д. Просто в последние десятилетия июньские дожди были менее интенсивными и продолжительными.

Государственное метеобюро Израиля предупреждало о высокой вероятности моросящих дождей 20-21 июня. На большей части территории страны облачно, заметно возросла влажность. На побережье Средиземного моря штормит, высота волн до 2 метров и более.

22 июня ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В пятницу-субботу, 23-24 июня – солнечно, дополнительное повышение температуры.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
Прогноз погоды на 21 июня: понижение температуры, облачно, возможен моросящий дождь
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
Прогноз погоды на 20 июня: спад жары, облачно, возможен моросящий дождь
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2017 г.
Прогноз погоды на 14 июня: среднесезонная температура, возможен моросящий дождь на севере







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017