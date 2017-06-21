21 июня 2017 г.
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Солдаты, симулировавшие болезнь, лишены увольнительных и переведены в тыловые части

время публикации: 06:34 | последнее обновление: 06:34 блог версия для печати фото
Солдаты, симулировавшие болезнь, лишены увольнительных и переведены в тыловые части

46 военнослужащих ЦАХАЛа преданы дисциплинарному суду за ложные сообщения о физическом недомогании. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, инцидент произошел на базе танковых войск "Шизафон" на юге Израиля.

Солдаты сообщили, что заразились кожной инфекцией, которая была выявлена у десятков военнослужащих на базе. По сообщениям в СМИ, речь шла о стрептококковом импетиго, легко передающемся от человека к человеку.

О заражении сообщили около 200 военнослужащих. На военной базе был введен карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

На базу были отправлены военные медики и специалисты.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе расследования выяснилось, что десятки солдат, действительно, заболели. Однако десятки их товарищей, воспользовавшись ситуацией, симулировали болезнь, чтобы избежать участия в учениях.

По сообщению армейской пресс-службы, симулянты лишены увольнительных на срок от 14 до 28 дней. Двое военнослужащих переведены из боевых частей в тыловые.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
ЦАХАЛ об эпидемии на базе "Шизафон": десятки солдат симулировали болезнь
// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 июня 2017 г.
Среди военнослужащих на базе "Шизафон" распространяется кожная инфекция







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Среда, 21 июня 2017 г.
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