Солдаты, симулировавшие болезнь, лишены увольнительных и переведены в тыловые части

46 военнослужащих ЦАХАЛа преданы дисциплинарному суду за ложные сообщения о физическом недомогании. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, инцидент произошел на базе танковых войск "Шизафон" на юге Израиля.

Солдаты сообщили, что заразились кожной инфекцией, которая была выявлена у десятков военнослужащих на базе. По сообщениям в СМИ, речь шла о стрептококковом импетиго, легко передающемся от человека к человеку.

О заражении сообщили около 200 военнослужащих. На военной базе был введен карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

На базу были отправлены военные медики и специалисты.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе расследования выяснилось, что десятки солдат, действительно, заболели. Однако десятки их товарищей, воспользовавшись ситуацией, симулировали болезнь, чтобы избежать участия в учениях.

По сообщению армейской пресс-службы, симулянты лишены увольнительных на срок от 14 до 28 дней. Двое военнослужащих переведены из боевых частей в тыловые.