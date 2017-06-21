Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками

Житель Иерусалима, молящийся в синагоге "Лалув" на улице Кфар-Нахум, сообщил в полицию об обнаружении на стенах синагоги четырех свастик.

Также он обнаружил следы попытки поджога находившихся в синагоге книг.

В синагогу прибыл наряд полиции и сотрудники судебной экспертизы.

Позже в районе Нахлаот, в нескольких домах, расположенных неподалеку от этой синагоги, были обнаружены еще несколько свастик, нарисованных черной краской, по всей видимости, тем же злоумышленником.

В последний раз подобный инцидент был зафиксирован полицией в октябре прошлого года, когда был задержан еврей в возрасте 40 лет, подозреваемый в рисовании свастик на стенах синагоги на улице Йоси Бен Йоэзер в Иерусалиме.