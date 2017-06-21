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В Израиле

Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати фото
Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками
Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками
Иерусалимскую синагогу разрисовали свастиками
ВСЕ ФОТО

Житель Иерусалима, молящийся в синагоге "Лалув" на улице Кфар-Нахум, сообщил в полицию об обнаружении на стенах синагоги четырех свастик.

Также он обнаружил следы попытки поджога находившихся в синагоге книг.

В синагогу прибыл наряд полиции и сотрудники судебной экспертизы.

Позже в районе Нахлаот, в нескольких домах, расположенных неподалеку от этой синагоги, были обнаружены еще несколько свастик, нарисованных черной краской, по всей видимости, тем же злоумышленником.

В последний раз подобный инцидент был зафиксирован полицией в октябре прошлого года, когда был задержан еврей в возрасте 40 лет, подозреваемый в рисовании свастик на стенах синагоги на улице Йоси Бен Йоэзер в Иерусалиме.

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