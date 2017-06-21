21 июня 2017 г.
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13:53 Задержаны трое молодых израильтян, подозреваемых в причастности к акциям возмездия
В Израиле

Задержаны трое молодых израильтян, подозреваемых в причастности к акциям возмездия

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
Задержаны трое молодых израильтян, подозреваемых в причастности к акциям возмездия

На этой неделе в районе Иерусалима правоохранительными органами были задержаны трое правых активистов, подозреваемых в причастности к акциям возмездия ("таг мехир"), направленным против арабов.

Пресс-служба полиции сообщает, что 18 июня было проведено превентивное задержание, которое позволило сорвать замыслы по осуществлению очередной подобной акции.

Задержанным от 16 до 18 лет, они из Иерусалима и Биньямины.

Судя по официальному сообщению, подозреваемые были задержаны с поличным. У них конфискованы "балаклавы" и средства для нанесения надписей.

21 июня в суд было подано обращение о продлении ареста совершеннолетнего подозреваемого, несовершеннолетние – освобождены из-под стражи под домашний арест.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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