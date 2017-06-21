В Иерусалиме прошел митинг, посвященный судьбе "пропавших йеменских детей"

Сотни представителей Йеменской общины приняли участие в митинге, посвященном судьбе "пропавших йеменских детей". Мероприятие проходило на улице Кинг Джордж в Иерусалиме. Среди присутствующих также было несколько депутатов Кнессета.

Участники этой акции перекрывали движение на улице Кинг Джордж.

Участники митинга требовали от правительства официального признания трагедии, которую пережили семьи репатриантов из Йемена и из балканских стран, а также посмертно оправдать Узи Мешуляма, утверждавшего в 90-х годах о том, что йеменские дети были похищены и переданы на усыновление в США. Его обвиняли в подстрекательстве к массовым беспорядкам, а также в вооруженном сопротивлении полиции.

Митинг в Иерусалиме состоялся после того, как на прошлой неделе в Кнессете были продемонстрированы документы и фотографии, которые, по мнению некоторых парламентариев, могут свидетельствовать о том, что йеменских детей использовали для медицинских экспериментов.

28 декабря 2016 года были опубликованы 210 тысяч документов, касающихся судьбы бесследно исчезнувших детей. Были преданы гласности материалы работы комиссий, изучавших сведения об исчезновении детей, а также 3.500 дел детей, переданных на усыновление в первые два года существования государства.

В центре расследования комиссий оказались события 1948-1950 годов, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли в палаточных лагерях или в так называемых "маабарот" (временных поселках). Йеменские семьи в основном были многодетными, и тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями, в основном болезнями пищевода. В то время в Израиле свирепствовала эпидемия полиомиелита. Поскольку полиомиелит – инфекционное заболевание, при малейшем подозрении детей изолировали и отправляли в изоляторы и в больницы. Зачастую – без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям часто сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили. Большинство родителей не присутствовали на похоронах и не получали свидетельства о смерти. Как выяснилось позже, многие дети действительно умирали в больницах, однако практически никто не занимался поисками семей выживших "безымянных" детей, и их переводили в санатории общества ВИЦО, где отдавали на усыновление.

Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей, в основном младенцы восточного происхождения. Две трети этих детей – выходцы из йеменских семей. Три комиссии, расследовавшие дело "йеменских детей" изучили 1.033 дела. В 2001 году комиссия Коэна-Кедми опубликовала отчет, согласно которому 972 ребенка скончались при невыясненных обстоятельствах, а судьба 52 неизвестна. В документах, опубликованных 28 декабря 2016 года, говорится о том, что "тайная передача детей на усыновление носила систематический характер".

В июне 2016 года сайт NEWSru.co.il опубликовал материал, посвященный "Делу йеменских детей".