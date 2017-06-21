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Заявление Зуаби о том, что дети в Газе умирают по вине Израиля, вызвало скандал в Кнессете

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 16:42 блог версия для печати фото
Заявление Зуаби о том, что дети в Газе умирают по вине Израиля, вызвало скандал в Кнессете

В среду, 21 июня, на пленарном заседании Кнессета обсуждалось предложение Ханин Зуаби сформировать парламентскую комиссию для расследования последствий "израильской блокады сектора Газы".

Зуаби, представляющая Объединенный арабский список, с трибуны Кнессета осудила сокращение поставок электричества в сектор Газу и обвинила Израиль в том, что его действия привели к гуманитарному кризису в палестинском анклаве.

Зуаби также объявила, что Израилю выгодно, чтобы Газа оставалась в руинах, и этим, по ее словам, объясняется сокращение поставок строительных материалов в сектор.

Зуаби сравнила Израиль с ХАМАС, отметив, что Израиль намного хуже террористов, так как по его вине в секторе Газы недоедают и умирают дети.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что выступление Зуаби вызвало негодование присутствующих в зале парламентариев. Они несколько раз прерывали ее выкриками с места. При этом возмущались не только представители правого лагеря, но и депутаты от "Сионистского лагеря".

Министр туризма Ярив Левин, поднявшийся к микрофону, чтобы ответить на обвинения, прозвучавшие из уст Зуаби, начал с критики в адрес судей БАГАЦ, которые допустили скандального арабского политика до участия в последних парламентских выборах. Он отметил, что решение судей позволило Ханин Зуаби воспользоваться трибуной Кнессета, чтобы озвучить ложные обвинения.

Ярив Левин также обвинил Зуаби в лицемерии, заявив, что она поддерживает террористов, обстреливающих ракетами детей и угнетающих свой народ. Он отметил, что у самой Ханин Зуаби есть в квартире свет, она может спокойно ходить по улицам и она обладает дипломатическим паспортом. Министр заявил, что депутат в своей ненависти к Израилю игнорирует страдания палестинцев, находящихся под властью ХАМАСа.

Предложение Ханин Зуаби о создании следственной комиссии поддержали 17 депутатов и 41 – проголосовали против.



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