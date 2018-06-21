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В Израиле

Гилад Эрдан: "Высока вероятность крупномасштабной операции в секторе Газы"

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото
Гилад Эрдан
На границе сектора Газы
На границе сектора Газы

В четверг, 21 июня, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что вероятность крупномасштабной операции в секторе Газы в ближайшие месяцы высока.

"Вероятность такого развития событий заметно выросла в последние недели", – сказал Эрдан.

Министр отверг утверждения о том, что фактор сдерживания, сформировавшийся благодаря операции "Нерушимая скала", теряет эффективность. Вместе с тем, по словам министра внутренней безопасности, ХАМАС неверно оценивает готовность Израиля к конфронтации. "Они, как обычно, ошибаются в оценке нашей решимости и не замечают того момента, когда переходят границу. В прошлый раз это закончилось тем, что они потеряли две с половиной тысячи активистов", – добавил Эрдан.

20 июня министр обороны Авигдор Либерман посетил военную базу БАХАД-1, где проходила торжественная церемония по случаю окончания офицерского курса. Либерман в своем выступлении перед будущими командирами отметил, что на плечи нынешних офицеров ложатся те же проблемы, с которыми пришлось иметь их предшественникам пятьдесят лет назад. Свое выступление перед курсантами министр завершил словами, которые процитировали не только израильские, но и арабские издания. "Я скажу ХАМАСу только три слова: "Вы допустили ошибку"".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в свою очередь завил: "Мощь ударов, которые ЦАХАЛ наносит в секторе Газы, будет возрастать по мере необходимости".

20 июня представитель руководства террористической организации ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что его движение не позволит израильтянам "изменить правила игры" в Газе. По его словам, "сопротивление" будет всегда отвечать на действия ЦАХАЛа. При этом Бархум настаивает на том, что ракетно-минометные обстрелы из Газы в ночь на 20 июня были ответными действиями на атаки израильских ВВС.

ХАМАС отказывается признавать, что запуски "огненных змеев" и шаров с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами с целью поджогов на израильской территории являются террористическими или военными действиями. Руководство "Исламского движения сопротивления" настаивает на версии, что такого рода действия являются проявлением "гражданского неповиновения", а ответные удары ЦАХАЛа по базам боевиков – военные преступления против мирного населения.

Руководство ХАМАСа заявляет, что единственный способ остановить "огненное сопротивление" – снять блокаду с сектора Газы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Четверг, 21 июня 2018 г.
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