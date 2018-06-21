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21 июня 2018 г.
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В Израиле

Комиссия по назначениям в "Сохнуте" утвердила кандидатуру Герцога на пост главы организации

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Комиссия по назначениям в "Сохнуте" утвердила кандидатуру Герцога на пост главы организации
Комиссия по назначениям в "Сохнуте" утвердила кандидатуру Герцога на пост главы организации
Комиссия по назначениям в "Сохнуте" утвердила кандидатуру Герцога на пост главы организации

Комиссия по назначениям в Еврейском агентстве ("Сохнут") порекомендовала попечительскому совету назначить новым главой организации председателя парламентской оппозиции Ицхака Герцога.

21 июня комиссия беседовала с конкурентом Герцога на эту должность – министром энергетики Ювалем Штайницем. Однако члены комиссии, проголосовавшие накануне за Герцога, своего мнения не изменили. Вероятность того, что попечительский совет, которому предстоит принять окончательное решение, отклонит рекомендации комиссии, расценивается как крайне низкая.

Голосование предположительно состоится 24 июня.

После того, как стало известно о решении комиссии, Ицхак Герцог заявил: "Получив обращение от лидеров еврейских организаций и общин диаспоры, я согласился занять пост главы Еврейского агентства. Мы живем в эпоху непростых испытаний в отношениях Израиля и еврейского народа. Я вступлю в должность 1 августа 2018 года".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягшу, поддерживающий кандидатуру Юваля Штайница, к настоящему моменту не прокомментировал решение комиссии "Сохнута".

Если Герцог покинет Кнессет, его место там займет Роберт Тивьяев, который в прошлом был депутатом от партии "Кадима" и баллотировался в Кнессет от партии "А-Тнуа". Предполагается, что Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") станет главой парламентской оппозиции, однако, как сообщила радиостанция "Кан Бет", на эту должность претендует и депутат от того же блока Шели Яхимович.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2018 г.
"Сохнут" рекомендует назначить главой агентства Герцога. Нетаниягу против







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Четверг, 21 июня 2018 г.
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