"Хаос начала матча". Политическая карта за три месяца до выборов

Редакция NEWSru.co.il в связи с предстоящими выборами в Кнессет 22-го созыва, объявленными через полтора месяца после досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва и намеченными на 17 сентября 2019 года, начинает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

"Мы находимся в ситуации, которая более всего напоминает подготовку к футбольному матчу, когда игроки только выстраиваются и не очень понятно, кто какую позицию на поле займет", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il кандидат в Кнессет от одной из правых партий. Несмотря на то, что он говорил о туманной ситуации, сложившейся на правом фланге, это высказывание точно отражает не оформившееся и хаотичное состояние, в котором находится вся политическая система через три недели после того, как были объявлены выборы в Кнессет 22-го созыва. Кампейн партии "Наш дом Израиль" на тему религии и государства является единственным к настоящему моменту на всей политической сцене. Остальные партии продолжают заниматься "построением" своих рядов.

В "Ликуде" до сих пор не создан предвыборный штаб, а стратегия партии на выборах лишь разрабатывается. "В "Ликуде" всегда все занимает больше времени, чем в других партиях", – сказал высокопоставленный источник в правящей партии. Однако дело, видимо, не только в медлительности ликудовской системы. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был долгое время занят назначениями министров Рафи Переца и Бецалеля Смотрича на посты в переходном правительстве и успокоением недовольных в своей собственной партии.

В настоящий момент перед "Ликудом" стоит непростая задача борьбы за инициативу на выборах. Пока повестку дня диктует НДИ, и в "Ликуде" попытаются изменить эту тенденцию. Помимо того, что партия Либермана стала для "Ликуда" едва ли не противником номер один, дискуссия на тему религии и государства, которую навязывает партия Либермана, далеко не выигрышна для Нетаниягу. На протяжении последних 25 лет "Ликуд" проигрывал выборы, когда дискуссия уходила в сторону от внешней политики и безопасности. На этих выборах на повестке дня совсем иные вопросы.

В "Ликуде" заявляют, что "русским" голосам будет уделено особое внимание в ходе этой предвыборной кампании. "Теперь, когда Либерман однозначно заявил, что не является частью правого лагеря, голоса, уходящие к нему – это голоса за левых", – заявляют в партии Нетаниягу. По словам источника, "Ликуд" намерен вложить в борьбу за голоса русскоязычных избирателей "финансовые и организационные ресурсы, а премьер-министр уделит этой части кампейна личное внимание". Помимо назначения адвоката Ариэля Бульштейна на должность советника премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР, взвешивается возможность назначения русскоязычного спикера "Ликуда", чего не было с того момента, как Зеэв Элькин покинул пост главы фракции. Вопрос о бронировании места для еще одного русскоязычного кандидата в депутатском списке партии остается открытым, и ответ на него во многом будет зависеть от результатов иска, поданного в партийный арбитраж против решения отменить праймериз в предвыборный список. "Сейчас в распоряжении премьера нет права на еще одно бронирование. Но возможно партийный суд выскажется и на эту тему", – заявляют в "Ликуде".

Несмотря на решение побороться за голоса с партией "Наш дом Израиль", в "Ликуде" не намерены вести лобовые атаки на Либермана. "Есть немало других способов привлечь голоса избирателей", – заявляют в правящей партии.

В свою очередь, в НДИ не скрывают того, что намерены "снять перчатки" в ходе борьбы с "Ликудом" за голоса избирателей. "Времена джентльменских соглашений, которые мы выполняем, а они нарушают, прошли", – заявил депутат от фракции НДИ редакции NEWSru.co.il. В окружении Либермана убеждены, что решение мэра Тверии Рона Куби создать свою партию и баллотироваться в Кнессет принято в координации с Нетаниягу. "Они сделают все, чтобы нас обесточить, и мы не собираемся сидеть, сложа руки", – заявляют в НДИ.

Особенность выборов в Кнессет 22-го созыва состоит, в первую очередь, в том, что главное противостояние на них будет не между крупными партиями правого и левого лагеря, а между "Ликудом" и НДИ, которые до недавнего время находились в одном и том же блоке. В "Кахоль Лаван" наблюдают за выяснением отношений между Нетаниягу и Либерманом и рассчитывают стать теми, кто получит "прибыль" на фоне раскола между недавними союзниками. "Мы надеемся вновь стать крупнейшей партией, а затем обратимся к "Ликуду" с предложением создать правительство национального единства. Наша главная проблема с Нетаниягу, не с "Ликудом"", – заявил на этой неделе депутат Моше Яалон в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il. Однако, прежде чем бороться за власть, оппозиционерам необходимо решить, как будет выглядеть их собственная партия. Напряженность в "Кахоль Лаван" сохраняется, и, несмотря на попытки лидеров партии демонстрировать единство, разговоры о возможном отделении "Еш Атид" не прекращаются. Вопрос о том, сохранится ли соглашение о ротации между Лапидом и Ганцем, вновь на повестке дня. 20 июня состоялась встреча четырех лидеров блока (Ганц, Лапид, Яалон, Ашкенази), и, как утверждают источники, обсуждение этого вопроса заняло всего пять минут, но будущее "Кахоль Лаван" остается туманным.

Не менее сложная ситуация на правом фланге. 19 июня партия "Байт Иегуди" приняла решение о сохранении списка, который баллотировался в Кнессет 21-го созыва. На следующий день Рафи Перец официально объявил, что предлагает бывшему министру юстиции Айелет Шакед занять второе место в списке партии. Ранее Бецалель Смотрич, глава партии "Ихуд Леуми", второй составляющей "Ихуд Мифлагот а-Ямин", заявлял, что готов уступить Шакед второе место. Сама Шакед хранит молчание по поводу своих планов. По информации NEWSru.co.il, она может принять предложение Переца.

В то же время, Нафтали Беннет твердо решил баллотироваться во главе партии "А-Ямин а-Хадаш", не преодолевшей электоральный барьер на прошлых выборах. Организационную работу по восстановлению партии в эти дни координирует Матан Кахана, занимавший четвертое место в предвыборном списке перед прошлыми выборами. "Мы идем на выборы во главе с Беннетом. Если Шакед захочет присоединиться – мы будем рады. Но если нет, то пойдем своими силами. При этом любой союз с партиями правее "Ликуда" актуален. Наша задача минимизировать утрату голосов в правом лагере", – заявляют в окружении Беннета. В отличие от прошлых выборов "Новые Правые" формируют и русскоязычный штаб. "Мы допустили немало ошибок, глупо отрицать это. Но мы учимся на ходу", – сказал один из ведущих активистов "А-Ямин а-Хадаш". Слухи о возможном союзе с партией "Зеут" Моше Фейглина в окружении Беннета не комментируют.

Неясным остается будущее союза "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит". Новый министр просвещения Рафи Перец был бы рад расторгнуть этот союз, который не вызывал у него восторга и перед выборами в Кнессет 21-го созыва. Однако электоральный потенциал "Оцмы", который оценивается в 2-2,5 мандата, сохраняет это союз.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу с беспокойством наблюдают за трудностями в объединении партий правого фланга. Аксиомой нынешних выборов является то, что для победы Нетаниягу необходим блок "Ликуда", ультраортодоксальных и правых партий, который будет не менее 61 мандата. На прошлых выборах "А-Ямин а-Хадаш" и "Зеут" не прошли в Кнессет, что привело к потере почти пяти мандатов. По иронии судьбы, на сей раз Нетаниягу придется сделать все для того, чтобы Нафтали Беннет, Моше Фейглин и Айелет Шакед в Кнессет попали. Одновременно Нетаниягу придется озаботиться и тем, чтобы отток голосов от "Ликуда" к правым партиям был минимальным. Задача не из легких. Не исключено, что будет предпринята попытка сформировать технический блок всех правых партий, которые, баллотируясь единым списком, будут функционировать в Кнессете каждая сама по себе.

Партии левого фланга проведут выборы лидеров. В "Аводе" за место Ави Габая, объявившего об уходе из политики, сразятся Амир Перец, Ицик Шмули, Став Шафир и, возможно, Дани Ятом. Над кандидатами продолжает реять угроза вмешательства в гонку Эхуда Барака. "Мы не имеем понятия, какое решение примет Барак. Каждый день появляются новые слухи, а Барак, как обычно, хранит свои подлинные намерения в тайне", – заявил NEWSru.co.il источник в "Аводе".

Продолжают циркулировать слухи о намерении Барака баллотироваться на платформе партии "Ацмаут" вместе с генерал-майором запаса Яиром Голаном и, возможно, с Ципи Ливни.

23 июня соберется конференция партии "Авода", где будет утверждена дата праймериз – 2 июля. Предвыборный список останется без изменений. Лишь место Ави Габая займет тот, кто будет избран председателем, а место Таля Руссо, ушедшего из политики, не успев себя ей посвятить, займет следующий депутат.

В МЕРЕЦ также пройдут праймериз на пост председателя. 27 июня за этот пост будут бороться действующая глава партии Тамар Зандберг и бывший депутат Ницан Горовиц. 11 июля конференция партии изберет предвыборный список партии.

В ультраортодоксальных партиях никаких изменений не будет. И с точки зрения предвыборных списков, и с точки зрения поддержки Биньямина Нетаниягу "харедим" остаются на тех же позициях.

Партии ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД и РААМ пришли к соглашению о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва. Принципиальное соглашение между партиями было подписано 20 июня, а детали будут согласованы в ближайшее время.

Предвыборная кампания находится в начальной стадии. Подача предвыборных списков завершится 1 августа. В политических кругах убеждены, что за это время в расстановке игроков на политическом поле произойдут серьезные изменения: возникнут новые союзы, некоторые из существующих могут распасться. На данном этапе борьба идет вокруг того, какой будет повестка дня предвыборной кампании, которая по-настоящему начнется лишь после того, как полностью сформируются составы "играющих" команд.





