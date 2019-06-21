Васим Разук: столетия истории тату в стенах Иерусалима

В узких переулках у Яффских ворот Старого города находится тату-салон Razzouk Tattoo, история которого насчитывает сотни лет.

Салон династии Разук считается самым древним на Святой земле. Эта коптская семья с XIV века занималась в Египте татуированием своих соплеменников. В Иерусалим семья перебралась примерно в 1750 году. Совершив паломничество и выжив в непростых условиях, Разуки продолжили свое дело на Святой земле, проявив недюжинную коммерческую смекалку: все пилигримы стремились перед возвращением домой сделать татуировку, символизирующую их паломничество.

В Египте среди коптов было принято изображать крест на внутренней стороне запястья. Считается, что таким образом копты определяли своих единоверцев. Однако традиция татуировок у коптов восходит не столько к стремлению к самоидентификации, сколько к распространению ислама. Когда в Египет пришли арабы-мусульмане, они пытались обратить коптов в ислам, а тех, кто отказывался, помечали татуировкой – своего рода клеймом. А уже потом копты сделали это своей традицией, и татуировщики в Египте всегда были востребованы.

Однако, как правильно рассудили Разуки, Святая земля нуждалась в татуировщиках не меньше. Паломничество в Иерусалим в те времена было связано с большими трудностями и опасностями. Не все из пилигримов добирались до заветной земли, не всем удавалось вернуться домой. И в качестве доказательства своего подвига паломники делали себе татуировки, часто с изображением иерусалимского креста (креста крестоносцев).

"Что-то вроде справки", – поясняет Васим Разук.

Васиму 46 лет, он 27-й татуировщик из династии Разуков. Беседуя с корреспондентом NEWSru.co.il, мастер работает над нанесением креста на нижнюю часть спины туристки из Франции. Девушек в салоне целая компания, несколько из них уже получили свои татуировки и ждут, пока Васим закончит работать с их подругой. Не пилигримы, но пришли за крестами. Говорят, услышали про Razzouk Tattoo от друзей и решили последовать традиции: будучи в Иерусалиме – получить памятную метку от Разука.

Впрочем, и настоящие паломники к нему ходят за татуировками.

Записываться на очередь в Razzouk Tattoo желательно заранее, потому что желающих много. Васим говорит, что редко принимает местных, просто времени на них нет – туристов много. Среди образцов татуировок, конечно, не только кресты – есть надписи на иврите и арабском, цитаты из Торы и различные рисунки. Есть и несколько вариантов креста, в которой вписана Звезда Давида.

Васим объясняет, что среди его клиентов много американских христиан, которые хотят таким образом проявить уважение и к Святой Земле, и к государству Израиль.

Евреи и мусульмане тоже заходят за татуировками в Razzouk Tattoo, но, разумеется, только светские.

Васим говорит, что редко интересуется происхождением и вероисповеданием своих клиентов. У него только два табу – он не накалывает татуировки на половые органы и не изображает расистскую символику. Хотя, по словам Разука, с такими просьбами к нему обращаются редко.

Несмотря на то, что династия Разуков занимается татуировками много сотен лет, Васим стал первым, для кого этот бизнес – основной. Дед Васима был плотником, а отец держал сувенирную лавку. При этом дед Васима, Якуб, был первым в Палестине татуировщиком, который делал наколки с помощью электрического аппарата (аппарат подключался к аккумулятору машины). Кроме того, Якуб был первым, кто стал делать на Святой земле цветные татуировки.

В юности Васим не собирался продолжать дело своих предков. Фанат мотоциклов, Разук-младший хотел стать механиком и открыть свою автомастерскую. Однако в 33 года он "взялся за ум", решив, что династию прерывать обидно, а мотоциклы никуда не денутся. Сейчас Васим обучает ремеслу своего 16-летнего сына.

Мотоциклы, кстати, не просто никуда не делись, а стали занимать в жизни Васима еще более значительное место – Разук основал первый в Иерусалиме клуб байкеров. Со своим уставом, президентом, членскими взносами, испытательными сроками для новичков и исключениями для провинившихся. Инициатива Васима нашла отклик и в других городах – "братские" клубы были основаны и в Беэр-Шеве, и на севере страны.

Но основным занятием Васима остается семейная традиция, которая, по мнению татуировщика, вряд ли когда-нибудь станет ненужной.

Васим объясняет, что люди обычно делают наколки по одной из трех причин. Одни – просто для красоты, такие люди воспринимают татуировки как украшения. Вторые хотят что-то запомнить: обычно это связано с каким-то событием в жизни, напоминание о котором человек хочет постоянно видеть и ощущать. Для третьих татуировка – это способ рассказать историю. Как для паломников. Их спросят: "Что это за татуировка?" И они смогут рассказать, где были и что делали.

"Татуировки были всегда. С тех пор, как человек понял, что должен распознавать – кто свой, а кто чужой. Кто друг, а кто враг. Человеку вообще свойственно всегда присваивать себе какие-то знаки – будь то обручальные кольца или татуировки. Но, в отличие от ювелира, татуировщик знает, что его произведение останется, в большинстве случаев, на человеке навсегда", – говорит Васим.

Материал подготовила Алла Гаврилова





