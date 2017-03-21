ШАБАК: ХАМАС использует турецкую помощь для военных целей

Во вторник, 21 марта, была разрешена к публикации информация о том, что общей службой безопасности Израиля (ШАБАК) выявлены случаи использования террористической организацией ХАМАС в Газе турецкой гуманитарной помощи для развития военной инфраструктуры.

Сведения были получены в ходе допросов жителя Газы Мухаммада Муртаджи, 1977 года рождения, являвшегося координатором государственной "Турецкой организации по сотрудничеству и координации" (TİKA) и задержанного израильскими спецслужбами в феврале этого года.

Следствие установило, что Муртаджа был завербован ХАМАСом в конце 2008 года. Начиная с 2009 года, он принимал активное участие в деятельности "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. В частности, Муртаджа прошел курс военной и диверсионной подготовки, изготовления оружия и взрывных устройств, изучал инженерные особенности строительства подземных коммуникаций, в том числе так называемых "туннелей джихада", основы военного ракетостроения и баллистики. В его доме хранились огнестрельное оружие и гранаты.

С 2012 года Мухаммад Муртаджа занимал пост координатора TİKA в Газе. Однако получаемые средства он направлял не на гуманитарные проекты, а для финансирования "Бригад аль-Касама". Его действия были согласованы с руководством ХАМАС.

Муртаджа был задержан, когда направлялся через Израиль в Турцию, где должен был пройти обучение на очередных курсах повышения квалификации TİKA.

На допросах Муртаджа сознался, что подавал в TİKA списки жителей сектора Газы, нуждавшихся в материальной помощи, которые получал от высокопоставленных представителей ХАМАС. В основном, эти списки состояли из имен боевиков "Бригад аль-Касама" и членов их семей.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала", летом 2014 года, Муртаджа занимался распределением турецкой продовольственной помощи и передавал продукты ХАМАСу. После окончания боевых действий он перевел ХАМАСу средства, которые Анкара выделила на помощь самым бедным жителям сектора Газы, пострадавшим во время операции ЦАХАЛа.

После ареста Муртаджа дал признательные показания, которые помогли установить местонахождение многих туннелей, ведущих из Газы. Он рассказал о планах ХАМАС по производству оружия и ведению боевых действий.

ШАБАК также сообщает, что прямую помощь боевикам ХАМАСа оказывал "Гуманитарный исследовательский фонд по оказанию помощи в сфере прав человека и основных свобод", более известный по аббревиатуре İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı). Власти Израиля относят İHH к террористическим организациям с 2008 года.

Расследование установило, что координатор İHH в Газе Мехмет Кайя лично передавал деньги, собранные в Турции, лидерам ХАМАСа Исмаилу Ханийе и Рааду Сааду. Эти средства пошли на финансирование "Бригад аль-Касама", а также на закупку оборудования и оружия. Речь идет не об одноразовой акции, а о многолетнем сотрудничестве İHH и ХАМАСа, подчеркивают в ШАБАКе.





