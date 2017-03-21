21 марта 2017 г.
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В Израиле

В Песах может быть прервано железнодорожное сообщение с периферией

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
В дни праздника Песах ожидается закрытие железднодорожной станции "А-Шалом"
В дни праздника Песах ожидается закрытие железднодорожной станции "А-Шалом"
В дни праздника Песах ожидается закрытие железднодорожной станции "А-Шалом"

В начале апреля вновь ожидается временное закрытие железнодорожной станции "А-Шалом" в Тель-Авиве и прекращение работы поездов, соединяющих север и юг Израиля.

Эта меры будет предпринята в связи с проведением работ по прокладке нового подземного участка "красной линии" тель-авивского трамвая. Работы выполняются компанией НЕТА, и как сообщает 21 марта портал Ynet, для выполнения нового этапа строительства будет пущен в действие дополнительный тоннелепроходческий комплекс.

В настоящий момент неизвестно, когда и на какой период времени будет закрыта станция "А-Шалом" и прервано железнодорожное сообщение с периферией. В компании НЕТА отказались как бы то ни было комментировать данный вопрос. "Все решения по этому поводу принимаются компанией "Ракевет Исраэль". НЕТА лишь выполняет работы и не имеет отношения к принятию решений по поводу закрытия станций", – заявили в пресс-службе компании.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, работы должны начаться незадолго до праздника Песах и продолжатся в ходе праздничной недели, когда поезда и автомобильные магистрали загружены более обычного в связи с тем, что израильтяне отправляются на природу.

Из компании "Ракевет Исраэль" передали: "В настоящий момент мы взвешиваем возможность не прекращать движение поездов во время работ по прокладке туннеля "красной линии". Согласно предварительной оценке ситуации, движение поездов будет продолжаться и в момент пересечения путей агрегатами TBM". В то же время представители компании подчеркивают: "Окончательное решение будет приниматься со всей осторожностью непосредственно в процессе работ".

В министерстве транспорта в настоящий момент никак не комментируют эти сведения.

Напомним, что работа станции "А-Шалом" прерывалась с 5 марта, что привело к тяжелым автомобильным пробкам во всем Гуш Дане. Изначально работы по проходке туннеля под железнодорожным полотном должны были продолжаться до 12 марта, однако из-за транспортного коллапса в центре страны железнодорожное сообщение было возобновлено на три дня ранее запланированного срока.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2017 г.
Закрытие станции "Шалом" привело к транспортному коллапсу в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
С 5 марта железнодорожная станция "А-Шалом" будет временно закрыта







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Вторник, 21 марта 2017 г.
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