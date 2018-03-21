Израиль признал факт уничтожения ЦАХАЛом ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Рано утром 21 марта в Израиле было снято ограничение на распространение информации об уничтожении ЦАХАЛом в 2007 году строившегося в Сирии ядерного реактора. Все израильские ведущие газеты вышли с главным материалом, посвященным этой операции.

До сегодняшнего дня эта информация публиковалась только со ссылкой на зарубежные СМИ, хотя некоторые израильские политики и эксперты давали комментарии по данному поводу.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что операция по уничтожению реактора была проведена израильскими боевыми самолетам после длительной и сложной разведывательной подготовки.

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские самолеты атаковали объект в районе Дир аз-Зура, в 450 км к северу от Дамаска, и уничтожили его. Отмечается, что реактор был на этапе завершения его строительства.

ЦАХАЛ уведомляет, что разведывательная подготовка к этой операции началась еще в конце 2004 года.

Армейская пресс-служба приводит комментарии бывшего начальника генштаба Габи Ашкенази и нынешнего начальника генштаба Гади Айзенкота, отмечающих, что ядерный проект в Сирии представлял угрозу не только для Израиля, но и для всего региона.

Операция ЦАХАЛа в 2007 году в Сирии: заявления и публикации

В ночь на 6 сентября 2007 года израильские ВВС уничтожили на территории Сирии, в Аль-Кибаре (около Дир аз-Зура) строящийся ядерный объект. В тот же день Сирия заявила протест в связи с вторжением израильских военных самолетов в сирийское воздушное пространство, однако о каком-либо ущербе Дамаск не сообщал, хотя и угрожал ответными действиями. Россия выступила с протестом в связи с действиями ЦАХАЛа. США воздержались от комментариев.

Только 24 апреля 2008 года Белый дом выступил с заявлением по поводу сирийского ядерного объекта, который, как писали американские СМИ, был уничтожен Израилем в 2007 году. "Мы убеждены, опираясь на разнообразную информацию, что Северная Корея помогала тайному ядерному проекту в Сирии", – заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино после того, как представители разведки проинформировали Конгресс о разрушении этого ядерного объекта.

В начале июня 2008 года газета The Washington Post писала, что, согласно выводам американской разведки, на объекте в Аль-Кибаре, построенном с помощью специалистов из КНДР, планировалось производить оружейный плутоний. Высказывалось предположение, что этот оружейный плутоний предназначался для иранских вооруженных сил.

21 июня 2008-го германское издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах писало, что ядерный реактор в Аль-Кибаре, уничтоженный ВВС Израиля, должен был "работать на Иран". Утверждалось, что существовал некий единый план Ирана, Сирии и Северной Кореи, в рамках которого именно Дамаск должен был обеспечить производство оружейного плутония на своей территории. При этом северокорейские специалисты должны были создавать компоненты атомной бомбы в Сирии, поскольку Иран находился под пристальным вниманием инспекторов МАГАТЭ. Der Spiegel утверждал, что этот секретный план обсуждался в начале 2006 года, во время визита в Дамаск президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В статье говорилось, что реактор в Аль-Кибаре был своего рода "запасным аэродромом" для иранской военной ядерной программы.

В сентябре 2008-го вышла книга израильского журналиста Ронена Бергмана "The Secret War with Iran", считающегося специалистом по работе разведслужб, в которой рассказывалось, что собранные израильской разведкой материалы по сирийскому ядерному объекту, предоставленные администрации президента США Джорджа Буша в начале лета 2007 года, не удовлетворили американцев. Тогда, в середине августа 2007-го в Сирию на двух вертолетах был послан отряд из 12 бойцов спецназа генерального штаба ("Сайерет Маткаль"), который должен был собрать образцы почвы вблизи объекта. В результате этой операции были получены неопровержимые доказательства того, что Сирия строит ядерный реактор. Бергман также писал, что исключительно смелая операция была на грани провала: 12 израильских спецназовцев были близки к гибели или пленению, когда сирийский патруль подошел практически вплотную к стоявшим на земле вертолетам.

Вскоре после выхода в свет книги Бергмана, 16 сентября 2008 года генеральный директор ЦРУ Майкл Хайден, выступая перед Советом по международным делам в Лос-Анджелесе, заявил, что уничтожение сирийского ядерного реактора, осуществленное в сентябре 2007 года, стало возможным, благодаря сотрудничеству с "зарубежным партнером". При этом Хайден не упомянул Израиль. Он сказал, что уничтожение реактора в Сирии, возможно, предотвратило секретное производство оружейного плутония, поскольку уже весной 2007-го, когда по реке Евфрат в Аль-Кибар были доставлены трубы системы охлаждения, не было сомнений в том, что здесь ведется строительство ядерного реактора. Он также подтвердил, что ЦРУ располагало информацией об участии Северной Кореи в данном проекте.

В марте 2009-го швейцарский еженедельник Neue Zuercher Zeitung опубликовал рассказ беглого иранского генерала Али Резы Асгари, который, вероятно, был информатором американской и израильской разведки. Он бежал в США в феврале 2007 года и сообщил, что Иран финансировал секретный ядерный проект Сирии и Северной Кореи. В этой публикации говорилось, что строительство реактора началось в 2002 году, американские спутники обнаружили объект в 2003 году, однако не сочли его чем-либо серьезным. Сирийцы запретили всем сотрудникам секретного объекта пользоваться телефонами и радиосвязью, а информацию передавали при помощи курьеров. Издание писало и об операции израильской и американской военных разведок с целью сбора грунта на этом объекте, и о том, что незадолго до израильского авиаудара, по дороге в Сирию было перехвачено северокорейское судно, перевозившее урановые стержни, и этот факт заставил израильтян действовать незамедлительно. В публикации было сказано, что операцию осуществили семь израильских бомбардировщиков F-15, выпустивших 22 ракеты по трем объектам в ядерном комплексе в Аль-Кибаре. Приводилась также оценка стоимости сирийского проекта, за который, по сведениям западных спецслужб, Иран заплатил Северной Корее от 1 до 2 миллиардов долларов.

В начале ноября 2009-го немецкий еженедельник Der Spiegel писал, что реализация проекта по строительству ядерного центра в Аль-Кибаре началась еще в 2001 году. В 2004 году американские спутники засекли высокую плотность телефонных переговоров из района Аль-Кибар с КНДР. Прослушиванием переговоров тогда занялось подразделение ЦАХАЛа 8200, специализирующееся на электронной разведке. В конце 2006 года руководство "Мосада" попросило о помощи британские спецслужбы, однако ситуация в корне изменилась еще до того, как англичанам была передана соответствующая просьба. Агентам "Мосада" в Лондоне, следившим за высокопоставленным сирийским чиновником, удалось внедрить в его переносной компьютер шпионскую программу, постепенно передающую в "Мосад" всю хранящуюся на диске информацию. В руки израильской разведки попадали карты, планы, сметы и другие документы, подтверждающие факт строительства в Аль-Кибаре ядерного объекта. Среди прочего, в руках "Мосада" оказалась фотография, на которой на фоне строящегося ядерного объекта был снят один из авторов ядерной программы КНДР Сун Шибу и глава сирийского агентства по атомной энергии Ибрагим Отман.

В ноябре 2010-го сайт Wikileaks опубликовал письмо Меира Дагана от 26 июля 2007 года, занимавшего тогда пост главы "Мосада", чиновнику Белого дома, в котором тот заверял своего корреспондента: Израиль не намерен атаковать цели на территории Сирии, опасаясь ответных ударов. После удара по ядерному реактору в Сирии заявление Дагана могло быть расценено в Вашингтоне как сознательная ложь. Но свидетельств такой реакции Белого дома Wikileaks не приводил.

В сентябре 2012-го американский журнал New Yorker публиковал статью Давида Маковского "Тихий удар", в которой рассказывалось об операции ЦАХАЛа в Сирии и отмечалось, что она была проведена вопреки воле Белого дома. При этом утверждалось, что на сирийский ядерный объект восемью израильскими самолетами F-15 и F-16 были сброшены "17 тонн взрывчатых веществ".