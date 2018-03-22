Во время процесса над Ахэд Тамими левая активистка дала пощечину военному прокурору

В среду, 21 марта, в военном суде в Офре состоялся процесс над Ахэд Тамими, жительницей деревни Наби Салах, оскорбившей и ударившей офицера ЦАХАЛа, выполнявшего приказ.

В рамках досудебной сделки, о которой ранее сообщал 10-й канал израильского телевидения, Ахэд Тамими признала себя виновной в нападении на военнослужащего ЦАХАЛа, а также попытке помешать солдатам выполнять их задание. В обмен на признание вины суд приговорил несовершеннолетнюю к восьми месяцам тюремного заключения. Ахэд Тамими также будет должна заплатить штраф в размере 5.000 шекелей.

Во время судебного заседания произошло ЧП. Присутствовавшая в зале левая активистка, еврейка, дала пощечину военному прокурору. В зал была вызвана полиция. Нарушительница порядка была выведена из зала и задержана для дальнейшего расследования.

Мать Ахэд, Нариман, признана виновной в подстрекательстве против военнослужащих, препятствовании выполнения ими обязанностей, а также в применении физической силы против военнослужащих. Она также приговорена к восьми месяцам тюрьмы.

Ахэд Тамими жительница деревни Наби Салах, расположенной недалеко от Рамаллы, была задержана вместе с двоюродной сестрой 19 декабря 2017 года, после того как в соцсетях была распространена видеозапись инцидента, происшедшего четырьмя днями ранее. На ней видно, как девочки-подростки семьи Тамими оскорбляют и бьют двух военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты не стали применять силу.





