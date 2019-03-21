Опубликован начальный отчет об инциденте около Бейт-Лехема, в ходе которого был убит житель ПА

После полудня в четверг, 21 марта, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала начальные результаты расследования инцидента на КПП возле Бейт-Лехема, где военными был застрелен житель Палестинской автономии. Руководители расследованием бригадный генерал Эран Нив (командир дивизии Иудеи и Самарии) и полковник Давид Шапиро (командир территориальной бригады "Эцион").

Согласно опубликованным данным, военнослужащий около въезда в Бейт-Лехем опознал подозреваемого, бросавшего ранее камни в солдат на перекрестке Эфрат в Гуш-Эционе. Попытка задержать подозреваемого закончилась стрельбой, говорится в отчете ЦАХАЛа. В результате стрельбы один житель ПА был убит, еще один получил ранения.

В отчете о проведенном расследовании также сказано, что изучаются публиковавшиеся ранее сведения о том, что палестинские арабы бросали камни друг в друга во время ссоры, а не в военных. Версия, согласно которой арабы стреляли друг в друга, в отчете ЦАХАЛа не упомянута.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что расследование только началось, оно будет продолжено в сотрудничестве с военной полицией.

Как сообщалось ранее, в результате этого инцидента был убит 28-летний Ахмад Мансара из деревни Вади Фукин (к западу от Бейт-Лехема). По версии, распространенной в палестинских СМИ, он приехал на КПП, чтобы забрать и доставить в больницу другого жителя ПА, который был ранен в этом районе.

Министерство здравоохранения ПА сообщало об одном убитом и трех раненых.

После этого инцидента в Бейт-Лехеме властями ПА была объявлена "всеобщая забастовка".





