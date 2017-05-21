Военно-политический кабинет согласился на ряд уступок Палестинской автономии

В воскресенье, 21 мая, менее чем за сутки до визита президента США Дональда Трампа в Израиль члены военно-политического кабинета Израиля проголосовали за ряд односторонних уступок Палестинской автономии. Заседание продолжалось более пяти часов.

По информации сайта "Гаарец", предложение об уступках в экономической сфере одобрили восемь членов кабинета, включая Биньямина Нетаниягу. Двое министров от партии "Байт Иегуди", Нафтали Беннет и Аелет Шакед, проголосовали против.

Газета "Гаарец", ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщает, что заседание кабинета было бурным и сопровождалось столкновением между главой правительства Биньямином Нетаниягу и министрами от "Байт Иегуди".

При этом сайт Walla News со ссылкой на источник, участвовавший в голосовании, пишет, что заседание проходило спокойно. Нафтали Беннет и Аелет Шакед отказались поддержать программу односторонних экономических уступок из-за пункта, разрешающего палестинцам строительство в так называемой зоне "С", находящейся под контролем Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что планом, за который проголосовали члены кабинета, предусмотрено строительство Израилем двух промышленных зон в Джаламе и Тарумие. Кроме того, для жителей автономии будет открыт пограничный переход "Алленби" на границе с Иорданией. Переход будет работать круглосуточно на въезд и выезд.

Днем ранее сайт "Гаарец" со ссылкой на источник в Белом доме писала, что Дональд Трамп во время визита в Иерусалим и Бейт-Лехем намерен потребовать от израильских и палестинских лидеров предпринять шаги, которые бы свидетельствовали о серьезности их намерений и содействовали бы созданию доверительной атмосферы на мирных переговорах. Согласно этому источнику, Трамп намерен вновь говорить с Нетаниягу о сокращении темпов строительства за "зеленой чертой", а также будет просить об экономических послаблениях для ПА.





