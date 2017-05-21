Трамп и Израиль. Новый опрос NEWSru.co.il

22 мая в Израиль с официальным визитом прибывает президент США Дональд Трамп, занимающий этот пост в течение четырех месяцев.

Накануне визита редакция NEWSru.co.il предлагает читателям ответить на вопросы о том, как изменились отношения между Израилем и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа, о том, будут ли выполнены его предвыборные обещания, о том, чего следует ожидать в скором будущем от 45-го американского президента и его окружения.

В ходе опроса мы также попытаемся понять, как изменилось отношение наших читателей к Дональду Трампу после того, как он стал американским президентом, попросим дать оценку его деятельности.

- Трамп и Израиль. Выскажите ваше мнение

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