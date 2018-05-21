В земле Храмовой горы найдена группа первых еврейских монет

Руководитель проекта по просеиванию грунта с Храмовой горы Цахи Двира сообщил об обнаружении в ходе недавних работ пяти редчайших еврейских монет, выпущенных вскоре после отстройки Второго храма в IV веке до новой эры.

Речь идет о грунте, незаконно вывезенном мусульманским Вакфом в ноябре 1999 года в ходе работ по строительству ворот в подземную мечеть "Аль-Мацала аль-Маруани", известную также как "Соломоновы конюшни".

Тогда в течение полутора суток без археологической проверки с помощью тяжелой строительной техники из Храмовой горы было извлечено в общей сложностью свыше 400 грузовиков грунта, сброшенного в русло ручья Кедрон и в ряд других мест в окрестностях Иерусалима.

Мелкие серебряные монеты были выпущены автономным правительством в Эрец Исраэль под властью Персидской империи и несут на себе надпись יהד, יהוד или יהדה (Йагад, Йагуд или Йагада) палеоивритским алфавитом.

До сих пор было найдено очень незначительное количество монет этого типа (несколько десятков), поэтому выявление пяти новых монет, три из которых – в хорошей сохранности, является важной находкой. Археологи предполагают, что данная находка свидетельствует о расположении монетного двора непосредственно на Храмовой горе.

Отметим, что дизайн монеты номиналом в 1 новый израильский шекель (цветок лилии) взят именно с монет еврейской автономии в рамках Персидской империи.





