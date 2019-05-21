Ультраортодоксы обвиняют Яира Нетаниягу во вмешательстве в выборы государственного контролера

Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказать в поддержке адвокату Михаль Розенбойм, намеревавшейся баллотироваться на пост государственного контролера, вызвало множество слухов в политических кругах.

Около полудня 20 мая представители премьер-министра распространили сообщение, согласно которому кандидатами от коалиции на пост государственного контролера являются адвокат Михаль Розенбойм и аудитор Матания Энгельман. Отвечая на вопрос корреспондента NEWSru.co.il о том, кого поддерживает Биньямин Нетаниягу, в его окружении заявили: "Для него приемлемы оба кандидата".

Однако примерно в 22:30, за полтора часа до подачи списка кандидатов, стало известно, что Нетаниягу изменил свое мнение и более не поддерживает Михаль Розенбойм. Нетаниягу сообщил об этом главе "Яадут а-Тора" Яакову Лицману. Министр экологии Зеэв Элькин, координировавший сбор подписей депутатов в поддержку кандидатов от коалиции, был срочно вызван в канцелярию премьер-министра в Кнессете, после чего повторно собрал подписи депутатов от коалиции, которые на сей раз поддержали только Энгельмана.

Из канцелярии Нетаниягу передали следующее: "Все коалиционные фракции пришли к соглашению о том, что единым кандидатом на пост государственного контролера будет аудитор Матания Энгельман. Премьер-министр высоко ценит согласие Мизаль Розенбойм отозвать свою кандидатуру для того, чтобы обеспечить победу кандидату от коалиции".

В ультраортодоксальных кругах, поддерживавших кандидатуру Розенбойм, изменение позиции премьер-министра объясняют вмешательством его сына, Яира. По утверждению источников в "Яадут а-Тора", поводом стала запись в микроблоге Twitter, сделанная Эльдадом Янивом, одним из лидеров акций протеста против Биньямина Нетаниягу. В этой записи Янив назвал Михаль Розенбойм своим другом, после чего последовала словесная перепалка между ним и Яиром Нетаниягу.

По мнению источников в "Яадут а-Тора", это сыграло решающую роль в решении премьер-министра изменить свое отношение к кандидатуре Розенбойм. В окружении Нетаниягу назвали эту версию "чушью".

После того, как стало известно, что Михаль Розенбойм утратила поддержку "Ликуда", в "Яадут а-Тора" предприняли попытку собрать десять подписей, необходимые для выдвижения ее кандидатуры ультраортодоксальными фракциями. Эта попытка не увенчалась успехом.

В свою очередь, оппозиция представила единого кандидата: генерал-майора запаса Гиору Рома.

Выборы состоятся 3 июня. Впервые за несколько десятков лет пост государственного контролера займет не отставной судья.





