Уступки или повторные выборы: итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Перспектива повторных выборов в Кнессет".

У Биньямина Нетаниягу осталось всего около недели для того, чтобы сформировать коалицию. Если лидер "Ликуда" не сумеет договориться с потенциальными партнерами по коалиции, президент возложит задачу по формированию коалиции на лидера блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца, у которого будет месяц для переговоров. Если и он не добьется успеха, будет объявлен переходный период (21 день), в течение которого будут продолжаться попытки сформировать коалицию. Если и они не увенчаются успехом, то будут объявлены повторные выборы.

Подобной ситуации еще не было в истории Израиля. Кроме того, никогда в истории страны не было такого, чтобы за 8 дней до окончания срока переговоров не было заключено ни одного коалиционного соглашения.

В опросе, который проводился 20-21 мая, приняли участие 3.249 респондентов (2.786 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 59% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 17% относят себя к крайне правым, 16% – к центристам, 4% – к умеренно левым (левоцентристам), менее 1% – к крайне левым. 3,5% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

32% опрошенных говорят, что очень внимательно следят за ходом коалиционных переговоров. 44% "следят, но не очень внимательно". 18% "почти не следят". 5% не следят совсем.

Читателям был задан вопрос: "Кто виноват в сложившейся кризисной ситуации?" 58% считают, что виноваты лидеры ультрарелигиозных партий. 45% винят Нетаниягу, 23% – Либермана, 21% – лидеров "Ихуд Мифлагот а-Ямин", 12% – лидеров блока "Кахоль Лаван", 6% – Кахлона.

39% опрошенных считают, что Нетаниягу все же удастся сформировать коалицию. 28% полагают, что у него этого на сей раз не получится. 33% затрудняются с прогнозом.

При этом только 11% думают, что с задачей формирования коалиции справится Ганц. 71% уверены, что у него этого не получится.

В сложившейся ситуации 44% наших читателей позитивно относятся к перспективе повторных выборов, 42% – негативно. 7% заявили, что им это безразлично.

Следующий вопрос был сформулирован так: "Что, на ваш взгляд, предпочтительней: повторные выборы или формирование правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван"?" При такой формулировке 53% выступили в поддержку правительство национального единства, 39% – в поддержку повторных выборов.

Был задан вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали в случае повторных выборов?" 44% заявили, что проголосуют за партию "Наш дом Израиль" (напомним, что на выборах в Кнессет 21-го созыва, прошедших 9 апреля, партия НДИ получила 31% голосов наших читателей).

За "Ликуд" готовы голосовать 19% участников опроса, за "Кахоль Лаван" – тоже 19% (на реальных выборах они получили 27% и 21% голосов наших читателей, соответственно).

Прочие партии и блоки получают существенно меньше голосов нашей аудитории: "Зеут" – 3% (6% по итогам выборов), "Кулану" – 3% (6%), "А-Ямин а-Хадаш" – 2% (3%), "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 2% (2%), МЕРЕЦ – 2% (2%). Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

В случае повторных выборов 33% тех, кто голосовал за "Ликуд", заявили, что не проголосуют еще раз за эту партию. Значительны потери "лояльного электората" и блока "Кахоль Лаван": 29% участников опроса, голосовавших за этот блок на выборах, сказали, что не проголосуют за него повторно. Потери НДИ заметно меньше: 12% голосовавших за эту партию говорят, что не проголосуют за нее на повторных выборах. Но, судя по ответам на вопрос "За какую партию или блок вы бы проголосовали в случае повторных выборов?", НДИ получает дополнительную поддержку русскоязычных избирателей, если коалиция не будет создана и потребуются новые выборы. При этом наибольшие электоральные потери на "русской улице" несет "Ликуд".

Был задан вопрос: "От каких коалиционных требований, на ваш взгляд, Либерману можно отказаться ради формирования правой коалиции?" 43% выбрали ответ: "Либерман не должен отказываться ни от одного из пяти основных коалиционных требований". При этом 22% считают, что лидер НДИ может не настаивать на утверждение закона о призыве в его нынешней редакции, 22% считают необязательным принятие закона, запрещающего проверки ДНК для установления еврейства, браков, разводов и т.д., 20% считают возможной уступку по вопросу о передаче НДИ руководства комиссией Кнессета по внутренним делам, 14% полагают, что Либерман может не настаивать на изменении политики в отношении сектора Газы, 11% считают, что НДИ может уступить в вопросе о пенсионной реформе.

50% опрошенных поддерживают требование "Ихуд Мифлагот а-Ямин" о проведении широкомасштабных реформ юридической системы, ограничивающих полномочия БАГАЦ. 34% выступают против таких реформ.

34% поддерживают требование "Кулану" о сохранении за этой партией портфеля министерства финансов. 40% это требование не поддерживают.

В то же время, только 2% поддерживают требование ШАС о возвращении Управления планированием из минфина в ведение МВД. Абсолютное большинство наших читателей, 80%, выступают против этого.

Лишь 4% поддерживают требование "Яадут а-Тора" и ШАС об ужесточении правил выдачи разрешений на проведение работ по шаббатам. 20% выбрали вариант ответа: "Нет, но это требование необходимо выполнить, чтобы сформировать коалицию". Подавляющее большинство, 68%, заявили: "Нет, чтобы не допустить этого, можно пойти на повторные выборы".

18% поддержали законопроект об отмене ограничения числа министров правительства, продвигаемый "Ликудом". 72% – против.

При этом большинство, 62%, за принятие "норвежского закона", позволяющего министрам подавать в отставку из Кнессета, чтобы позволить войти в парламент другим кандидатам. Против только 19%.

31% опрошенных поддерживают поправку к закону о депутатской неприкосновенности, осложняющую подачу обвинений против главы правительства. Еще 8% поддерживают при условии, что такая поправка будет утверждена только после принятия решений по "делам Нетаниягу". 56% однозначно выступают против такой поправки.