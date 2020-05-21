Зафиксирована массированная кибератака на израильские сайты

В четверг, 21 мая, были атакованы сотни израильских сайтов. Судя по надписям, которые оставляют хакеры на взломанных сайтах, атака приурочена ко "дню Аль-Кудса" (Иерусалима). Ответственность за нее взяла на себя группа Hacking Saviours. Эксперты полагают, что за атакой стоит террористическая организация ХАМАС.

Хакерами были взломаны некоторые муниципальные сайты, сайт администрации зон отдыха озера Кинерет, несколько информационных сайтов и др.

О том, что в День Иерусалима может быть осуществлена массированная кибератака на израильские интернет-ресурсы, эксперты предупреждали на прошлой неделе.

В прошлые годы массированные кибератаки против Израиля устраивались под лозунгом "Хакинтифады". Как правило, такие хакерские атаки осуществлялись в День катастрофы и героизма евреев.