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NEWSru.co.il :: В Израиле21 мая 2020 г., 11:29

Зафиксирована массированная кибератака на израильские сайты

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Зафиксирована массированная кибератака на израильские сайты

В четверг, 21 мая, были атакованы сотни израильских сайтов. Судя по надписям, которые оставляют хакеры на взломанных сайтах, атака приурочена ко "дню Аль-Кудса" (Иерусалима). Ответственность за нее взяла на себя группа Hacking Saviours. Эксперты полагают, что за атакой стоит террористическая организация ХАМАС.

Хакерами были взломаны некоторые муниципальные сайты, сайт администрации зон отдыха озера Кинерет, несколько информационных сайтов и др.

О том, что в День Иерусалима может быть осуществлена массированная кибератака на израильские интернет-ресурсы, эксперты предупреждали на прошлой неделе.


В последние дни в израильских и зарубежных СМИ активно обсуждалась недавняя кибератака на систему управления иранского морского порта Шахид Раджай. Издание The Washington Post писало, что атакой стоят израильтяне, отомстившие таким образом иранцам за кибератаку на систему водоснабжения Израиля.

В прошлые годы массированные кибератаки против Израиля устраивались под лозунгом "Хакинтифады". Как правило, такие хакерские атаки осуществлялись в День катастрофы и героизма евреев.

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