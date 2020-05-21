Кибератака на сети израильских предприятий, хакеры требуют выкуп

Вечером 21 мая продолжилась хакерская атака на израильские сайты. Киберпреступники атакуют промышленные предприятия Израиля, блокируя их внутренние сети. Ассоциация промышленников сообщила, что в некоторых случаях хакеры требуют выкуп за возвращение доступа к ресурсам сети.

Хакерская атака на израильские сайты началась утром 21 мая. Судя по надписям, которые оставляли хакеры на взломанных сайтах, атака приурочена ко "дню Аль-Кудса" (Иерусалима). В большинстве случаев хакеры ограничивались подменой главной страницы сайта своей – с угрозами в адрес Израиля и анимационными роликами с "пылающим Тель-Авивом".

Однако к вечеру характер атаки изменился. 12-й канал израильского телевидения передал, что владельцы нескольких ресурсов сообщили, что потеряли доступ к управлению своими сайтами.

Израильские СМИ передают, что Ассоциация промышленников сформировала чрезвычайный штаб для помощи предприятиям.

Специалисты по компьютерной безопасности говорят, что за атакой стоят хакеры из Турции, сектора Газы и Северной Африки, и нет следов, указывающих на причастность к ней Ирана.

О том, что в День Иерусалима может быть осуществлена массированная кибератака на израильские интернет-ресурсы, эксперты предупреждали на прошлой неделе.

В последние дни в израильских и зарубежных СМИ активно обсуждалась недавняя кибератака на систему управления иранского морского порта Шахид Раджай. Издание The Washington Post писало, что атакой стоят израильтяне, отомстившие таким образом иранцам за кибератаку на систему водоснабжения Израиля.

В прошлые годы массированные кибератаки против Израиля устраивались под лозунгом "Хакинтифады". Как правило, такие хакерские атаки осуществлялись в День катастрофы и героизма евреев.