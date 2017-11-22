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В Израиле

39 израильских туристов депортированы с Кипра с "черной меткой"

время публикации: 21 ноября 2017 г., 21:21 | последнее обновление: 21 ноября 2017 г., 22:03 блог версия для печати фото
39 израильских туристов депортированы с Кипра с "черной меткой"
39 израильских туристов депортированы с Кипра с "черной меткой"
39 израильских туристов депортированы с Кипра с "черной меткой"

39 израильтян были задержаны в аэропорту Ларнаки после того, как на паспортном контроле выяснилось, что они собираются остановиться в гостиницах в северной, "оккупированной" части острова. По информации Ynet, израильтяне были задержаны 20 ноября, а сегодня, 21 ноября, они были депортированы. (Отметим, что, по данным сайта "Мако", в израильской группе было 30 человек).

На Кипре было позволено остаться лишь двум туристам из Израиля, у которых были заказаны гостиницы в греческой части острова.

По информации Ynet, сотрудники посольства Кипра в Израиле предупреждали израильтян, что у них будут проблемы, если они решат лететь через Ларнаку. Но туристы проигнорировали это предупреждение.

Отметим, что в сентябре в аэропорту Ларнаки были задержаны 40 израильтян, которые намеревались провести отпуск на турецкой части острова. Туристы провели несколько часов в "буферной зоне" в ожидании депортации. В тот раз израильскому МИДу удалось уладить проблему, и израильтянам было разрешено проехать к своим гостиницам, через греческую часть острова.

МИД Израиля вновь напоминает, что согласно закону о въезде в Республику Кипр, туристы могут попасть на греческую часть острова, прилетел в международные аэропорты в Ларнаке или Пафосе, или через морские порты в Ларнаке, в Лимасоле, Тесси и Пафосе.

Любой турист, въезжающий на греческую часть острова через северный Кипр или остановившийся в гостинице в турецкой части острова, получает "черную метку", не позволяющую ему посещать остров в течение 10 лет. Кроме того, за нарушение закона о въезде предусмотрено тюремное заключение сроком до 12 месяцев.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 сентября 2017 г.
МИД Израиля опубликовал предупреждение для израильских туристов, отправляющихся на Кипр
// NEWSru.co.il // В мире // 8 августа 2017 г.
МИД Израиля призвал израильских туристов в Кении к бдительности







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